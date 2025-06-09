İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Atıkları Kaptık, Resif Yaptık” seminerde, endüstriyel tasarımcı Nermin Sena Özger, midye kabuklarından yapılan yapay resiflerle deniz ekosistemini koruma projesini anlatırken, sürdürülebilir yaşam ve turizm potansiyeline de vurgu yaptı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği “Atıkları Kaptık, Resif Yaptık” seminerinde, endüstriyel tasarımcı ve proje yürütücüsü Nermin Sena Özger, atıkların dönüşümünden deniz ekosistemine katkılarına uzanan süreci katılımcılarla paylaştı.

Sürdürülebilir yaşamın önemine dikkat çeken Özger, pandemi döneminde meyve-sebze atıklarından kompost üretirken midye kabuklarının komposta uygun olmadığını fark ederek yapay resif fikrini geliştirdiğini belirtti.

Çimento ile midye kabuklarının benzer bileşenlere sahip olduğunu vurgulayan Özger, her ay 40 ton midye kabuğunun çöpe gittiğini, ancak mevcut imkanlarla yalnızca 1 tonunu değerlendirebildiklerini ifade etti.

DENİZ EKOSİSTEMİNE YAPAY RESİF DESTEĞİ

Projenin ilk yapay resifinin Seferihisar Sığacık’ta 15 metre derinliğe yerleştirildiğini ve deniz koşullarına dayanıklı olduğunun kanıtlandığını aktaran Özger, “Yapay resiflerle, istilacı aslan balıklarının yerli türlerin yumurtalarını tüketerek oluşturduğu tehdidi azaltmayı hedefliyoruz. Türkiye’de aslan balığı avcılığı yapılmaması nedeniyle bu tür hızla çoğalıyor ve yerli balıklar için ciddi bir risk oluşturuyor. Denizlerimizin doğal dengesini korumak ve biyoçeşitliliği artırmak için yapay resif projelerimizi genişletmeyi planlıyoruz” dedi.

HEM DOĞA HEM EKONOMİ KAZANSIN

Özger, genellikle endüstriyel balıkçılık için yapılan yapay resiflerin aksine, projelerinin ekolojik çeşitliliği artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediğini vurguladı.

Midye kabuklarından yapay resif yapan Türkiye’de ilk ekip olduklarını belirten Özger, "Amacımız, doğayı korurken ekonomiyi canlandırmak. Bu resifleri su altı müzesine dönüştürürsek, bölgeye oteller, kafeler ve turizm işletmeleri kazandırabiliriz. Yılda 500 bin dalgıcın ziyaret ettiği bir bölge, inanılmaz bir ekonomik büyüme sağlayabilir. Tek hedefimiz, hem doğaya hem insana hizmet etmek" diye konuştu.

Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğindeki seminer, çevre dostu projelerin ekosisteme ve ekonomiye katkısını gözler önüne sererek katılımcılardan büyük ilgi gördü.