İzmir Çiğli Belediyesi ile Ege Kadın Buluşması Platformu iş birliğinde hayata geçirilen “Kadınlar Dijitalde Parlıyor” projesi kapsamında düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan 159 kadın sertifikalarını aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir, Uşak, Aydın ve Muğla’dan kadınların katıldığı eğitim, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eğitim sürecinde katılımcılara grafik tasarım ve içerik üretimi konularında temel beceriler kazandıran Canva programı öğretildi. Proje, kadınların dijital yetkinliklerini artırarak girişimcilik ve yaratıcılık alanlarında güçlenmelerini amaçladı.

BAYSAK: “ÇİĞLİ ÖRNEK OLDU”

Ege Kadın Buluşması Platformu İzmir Sekreteri Şengül Baysak, Çiğli'de yürütülen eğitim çalışmalarının başarısını vurgulayarak, bu modelin diğer ilçelere de örnek olduğunu belirtti. Baysak, platform olarak Ege'nin sekiz ilinde kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Türkiye’nin ilk ve tek kadın platformu olarak sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini aktardı. Baysak, “Kadınlar için yılmadan yorulmadan çalışıyoruz. Çiğli Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu projeden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Buca ve Karabağlar'a da örnek oldu, bu ilçelerde de Canva eğitimleri başlayacak. Ayrıca Çiğli’de 10 öğrenciye Eğitici Eğitmen eğitimi verildik, böylece eğitmen ihtiyacının karşıladık ve gençlere istihdam sağladık. Çiğli, bu proje ile büyük bir kıvılcım yaktı ve kadınların eğitimine yönelik çalışmalarımız güçlenerek devam edecek” dedi.

TAMTÜRK: “KADINLARIN DİJİTAL DÜNYADAKİ SESİ DAHA GÜÇLÜ ÇIKIYOR”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, teknolojinin ve yapay zekâ uygulamalarının günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, dijital mecraların özellikle kadınlar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Kadınların dijital platformlar sayesinde üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırabildiğini ifade eden Tamtürk, “İnternet, kadınlar açısından bir özgürlük alanı yaratıyor. El emeği ürünlerini dijital platformlar üzerinden rahatça satışa sunabiliyorlar. Kadın kooperatiflerinin halka ulaşmasında da internetin büyük bir rolü var” ifadelerini kullandı.

DOĞAN: “KADINLARIN HAYATINA DOKUNDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Tasarımcı ve Canva eğitmeni Zerrin Doğan, dijital tasarım aracı Canva’nın bir kadın girişimci tarafından kurulmuş olmasının kadınlar açısından ilham verici olduğunu belirterek, platformun kadınlara eğitim ve ekonomik anlamda güçlenme fırsatları sunduğunu vurguladı. Canva’nın sunduğu imkanlarla kadınların dijital dünyada daha görünür hale geldiğini söyleyen Doğan, “Her yaş grubundan ve eğitim seviyesinden kadın, Canva eğitimlerimize katıldı. Platform, yapay zeka desteğiyle sürekli gelişiyor ve kullanıcılara video, sunum, sosyal medya içeriği, hatta web sitesi tasarımı gibi pek çok alanda üretim imkanı sunuyor” diye konuştu.

ÖZGÜLER: “KADINLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Canva Programı ile binlerce kadına eğitim vermiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Özgüler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Canva dışında birçok alanda farklı hizmetler de verdiklerinin altını çizdi.