Bursa'nın 11 ilçesinde 1 milyon 270 binden fazla aboneye hizmet veren Aksa Bursa Doğalgaz, 2025 yılına ilişkin doğal gaz tüketim verilerini açıkladı. Bursa'da 2025 yılında doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 2,6 milyar metreküp seviyesini aştı. Kent genelinde en yüksek tüketim ise şubat ayında gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Aksa Bursa Doğalgaz tarafından açıklanan 2025 yılı doğal gaz tüketimi verileri Bursa'da doğal gaz kullanımının artış eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Bursa'da doğal gaz altyapısının genişlemesi ve konutlarda doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte abone sayısı ve tüketim miktarı arttı. 2025 yılında doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 2,6 milyar metreküp seviyesini aştı. Tüketimin büyük bölümünü ise konutlar oluşturdu. Konutların toplam doğal gaz tüketimi içindeki payı yüzde 71, ticari işletmeler ve sanayi kuruluşlarını içeren serbest tüketicilerin payı ise yüzde 29 oldu.

OSMANGAZİ İLÇESİ İLK SIRADA

Bursa'da doğal gaz tüketiminin ilçelere göre dağılımına bakıldığında Osmangazi ilçesi, yıllık 302,8 milyon metreküp tüketim ile ilk sırada yer aldı. Osmangazi'yi Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri takip etti. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde doğal gaz tüketimi daha yüksek olurken, nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın daha fazla olduğu bu ilçeler, kentteki toplam konut tüketiminin önemli bölümünü oluşturdu.

EN YÜKSEK TÜKETİM: 20 ŞUBAT 2025

2025 yılında Bursa'da hane başına yıllık ortalama tüketimde de artış yaşandı. Bursa'da konutlarda 2024 yılında 968,52 metreküp olan yıllık ortalama doğal gaz tüketimi, 2025'te 1.061 metreküp seviyesine yükseldi. Tüketimin en yoğun olduğu ay şubat olurken, en yüksek tüketim 20 Şubat 2025'te gerçekleşti. 20 Şubat günü Türkiye'de tüketilen doğal gazın yüzde 5,4'ü Bursa'da tüketilmiş oldu. Bu tarihte kentte toplam 16,7 milyon metreküp doğal gaz kullanıldı. En düşük tüketimin gerçekleştiği ay ise ağustos oldu.

Bursa'da her geçen gün daha fazla kişinin doğal gazın konforuyla buluştuğunu belirten Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli, talep artışını altyapı yatırımlarıyla destekliyor, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, 'İlimizde doğal gazın ulaştığı konut ve işletme sayısını her yıl düzenli olarak artırıyor, daha geniş bir kullanıcı kitlesine kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlıyoruz' dedi. Adıbelli, güvenli kullanıma yönelik olarak doğal gazın, ilk gaz açma veya sözleşme yenileme süreçlerinde yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla kullanılması gerektiğini anımsatarak, kombilerin kapalı balkon veya teras gibi alanlarda yer alması halinde bacalarının mutlaka dışarıya kadar uzatılmasının önemini vurguladı.