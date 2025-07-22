Saadet Partisi'nin 24'üncü yılı dolayısıyla İzmir'de Buca İlçe Başkanlığı, Şirinyer Parkı önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramı ile çocuklara balon dağıtımı yaptı.İZMİR (İGFA) - Saadet Partisi, 24'üncü yaşını çeşitli etkinliklerle kutluyor.

İzmir'in Buca ilçesinde Şirinyer Parkı'nda yıldönümü dolayısıyla stant kuran Saadet Partisi Buca İlçe Başkanlığı, vatandaşlra aşure ikramında bulundu.

SP Buca İlçe Başkanı Mukadder Temur, parti binasında sadece teşkilat üyeleri ile program yapmak yerine, sokakta halkla iç içe bir kutlamayı tercih ettiklerini söyledi. “Partimiz tertemiz ve güçlü bir geçmişe, sorunların giderilmesinde önemli katkı sağlayacak fikriyata, insanı ve insanın mutluluğunu merkeze alan bir anlayışa sahiptir" diyen Başkan Temur, "Adil bölüşüm, milli ekonomi, üretim, istihdam, refah, adil bir düzen ancak Saadet’le olur. Hem siyasetin hem de ülkemizin bugün içinde bulunduğu karanlık tablo ancak Saadet’le değişir ve aydınlanır" dedi.