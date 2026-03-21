İzmir Bornova Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde Pınarbaşı semtinde yer alan Sevgi Koruluğu'nda doğa temalı anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel çocukların kendi elleriyle çam fidanları diktiği proje kapsamında bölgeye toplamda yüz adet fidan kazandırılması amaçlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Doğanın korunması ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bir çevre buluşmasına sahne oldu. İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Down sendromlu çocuklarla birlikte Pınarbaşı bölgesindeki 7405 sokakta bulunan Bornova Belediyesi Sevgi Koruluğu'na fidan dikti. Etkinlik, katılımcılara renkli ve duygu yüklü anlar yaşattı.

Temiz kalplerden doğaya yüz fidanlık hedef

Hayata geçirilen bu özel etkinliğe, Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği bünyesinde eğitim alan ve sosyal yaşama katılan yaklaşık yirmi çocuk iştirak etti. Doğanın içinde keyifli zaman geçiren çocukların sosyal hayata adaptasyonu desteklenirken, sürdürülen proje dahilinde bölgeye toplamda yüz adet çam fidanı dikilecek.

Belediye başkanı Eşki'den kapsayıcılık mesajı

Dezavantajlı vatandaşların her daim destekçisi olduklarını ve kapsayıcı sosyal projeleri daha da artıracaklarını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklarla bir arada olmanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Doğanın iyileştirici etkisini özel bireylerle paylaştıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Bugün burada sadece toprağa fidan dikmiyor, aynı zamanda sevginin, dayanışmanın ve umudun da tohumlarını atıyoruz. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel yavrularımızla birlikte Sevgi Koruluğu'muzu daha da yeşillendiriyoruz. Onların yüzündeki o saf gülümseme bizim için her şeye bedel; Bornova'yı bu sevgiyle, hep birlikte daha yaşanabilir ve yeşil bir kent yapmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.