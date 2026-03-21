Düzce Yığılca'da her bayram düzenlenerek geleneksel hale getirilen anlamlı buluşma bu yıl da gerçekleştirildi.

Düzce Yığılca Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörü ve Eğitime Destek Platformu İlçe Temsilcisi, Merkez Orhangazi Camii imam-hatibi Fevzi Çelik'in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, caminin en küçük cemaat üyeleri bayram harçlıklarını büyüklerinden aldı.

Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmayı amaçlayan programda, gençler ile caminin 'ulu çınarları' olarak nitelendirilen yaşlı cemaat üyeleri bir araya geldi. Etkinlikte çocuklara bayram harçlıkları takdim edilirken, nesiller arası bağların güçlendirilmesi hedeflendi.

Her bayram devam etmesi planlanan etkinlikte, hem çocukların bayram sevinci artırıldı hem de büyüklerin tecrübelerinin genç nesillere aktarılmasına katkı sağlandı. Katılımcılar, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.