İzmir Bornova Belediyesi, Atatürk Mahallesi 911 Sokak'ta yol yenileme çalışmalarına başlıyor. Başkan Ömer Eşki, 1100 metre uzunluğundaki yolun bozuk kısımlarının sökülerek yeni asfalt serileceğini ve çalışmaların 10 gün içinde başlayacağını açıkladı. Vatandaşların taleplerine hızlı çözüm üretmeyi hedefleyen belediye, bu sokakta ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi planlıyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçe genelindeki yol çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi’nde yer alan 911 Sokak’ta asfaltlama çalışmalarına başlıyor. Toplam 1100 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda yapılacak yenileme çalışmaları, 10 gün içinde başlayacak. Belediye ekipleri, sokakta ulaşımı zorlaştıran bozuk yolları tamamen sökerek yerine yeni asfalt dökecek.

BAŞKAN EŞKİ: “VATANDAŞLARIMIZDAN GELEN TALEPLERİ HIZLA DEĞERLENDİRİYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve ilgili bürokratlarla birlikte 911 Sokak’ta incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, “Bölgedeki kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Bornovalılardan yolun bir an önce asfaltlanması ile ilgili yoğun bir talep geliyordu. Arkadaşlarımızın programı dahilinde acil bir kodla bu sokağı ön plana aldık. Yetiştirebilirsek önümüzdeki hafta bozuk olan bu sokağın tamamını söküp yeni asfalt serimi yapacağız” diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Atatürk Mahallesi’nin en yoğun kullanılan sokaklarından biri olan 911 Sokak daha konforlu ve güvenli bir hale getirilecek.