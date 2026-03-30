İzmir Bornova Belediyesi, ilçe genelinde eş zamanlı yürüttüğü asfalt, yama, kaldırım ve altyapı çalışmalarıyla yolları yenileyerek ulaşım konforunu artırıyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçe genelinde eş zamanlı yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. İlgili müdürlüklerin farklı mahallelerde koordineli şekilde sürdürdükleri çalışmalarla hem mevcut yolları yeniliyor hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak kalıcı çözümler üretiyor.

9 EKİPLE SAHADA

Kazımdirik Mahallesi 296/1 Sokak'ta asfalt öncesi yol kazıma çalışmaları sürerken, Egemenlik Mahallesi 6086 Sokak'ta asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Öte yandan asfalt yama ekipleri; Kazım Dirik Mahallesi 3. Sanayi Sitesi, Ergene Mahallesi 457 Sokak ve Kızılay Mahallesi 491/1 Sokak'ta bozulan yolları onararak güvenli ulaşımı sağlıyor.

SADECE ASFALT DEĞİL, KALDIRIM VE ALTYAPI DA YENİLENİYOR

Bornova Belediyesi ekipleri yalnızca yol kaplamasıyla sınırlı kalmayarak kaldırım ve çevre düzenlemelerini de sürdürüyor. Çınar Mahallesi'nde kilit parke tamiri yapılırken, Gürpınar Mahallesi 7008 Sokak'ta kaldırım betonu çalışmaları devam ediyor. Evka 3'te seramik döşeme çalışmaları gerçekleştirilirken, Rafetpaşa Mahallesi'nde ise iki ayrı ekiple tel örgü beton uygulamaları yapılıyor.

Altyapı güvenliği kapsamında rögar kapağı yükseltme ekipleri de sahada aktif görev alıyor. Özellikle 457 Sokak'ta asfalt altında kalan kapaklar yol seviyesine getirilerek olası risklerin önüne geçiliyor.

BAŞKAN EŞKİ GECE YARISI SAHADA: 'ÇUKURLAR TAMAMEN BİTECEK'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kazım Dirik Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde yürütülen asfalt yama çalışmalarını gece yarısı yerinde inceledi. Çalışmaları sahada takip eden Eşki, ekiplerden bilgi alarak sürecin hızla tamamlanacağını belirtti.

Başkan Eşki, 'Çukurlar artık burada tamamen bitecek. Ekiplerimiz gece gündüz demeden kentin her noktasında büyük bir özveriyle çalışıyor. Bornova Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi en hızlı şekilde yerine getirmeye kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyemize de destekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı dur durak demeden sürdüreceğiz. Her şey daha güzel Bornova için.' diye konuştu.

HEDEF: DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR

Bornova Belediyesi, planlı ve sürdürülebilir çalışmalarla ilçenin tüm mahallelerinde yol kalitesini artırmayı hedefliyor. Ekiplerin sahadaki yoğun mesaisiyle Bornova'da hem ulaşım konforu yükseliyor hem de kent estetiği güçleniyor.