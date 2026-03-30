Edirne Keşan'da kitap dostlarını heyecanlandıracak, bilgi dolu bir hafta başlıyor. 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan 62. Kütüphane Haftası kapsamında, Keşan İlçe Halk Kütüphanesi her yaştan okura hitap eden zengin bir program hazırladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Kütüphane Haftası, 30 Mart Pazartesi günü başlayacak bir dizi etkinlikle kutlanacak. 'İyileştiren Kütüphane' temasının ön planda olacağı haftada; en çok kitap okuyanlara ödül verilecek, psikolojik danışmanlık söyleşileri düzenlenecek ve çocuklar için masal saatleri yapılacak.

Kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kütüphanelerin toplumsal hayattaki yerini vurgulamak amacıyla düzenlenen Kütüphane Haftası, Keşan'da dopdolu bir takvimle kutlanıyor. Pazartesi günü start alacak etkinlikler, hafta boyunca edebiyat sohbetlerinden sosyal medya bağımlılığına kadar pek çok farklı konuyu ele alacak.