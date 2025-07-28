İzmir Bornova Belediyesi’nin Yeşilova Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü 11 dönümlük Bisiklet Performans Parkı’nda sona gelindi. Başkan Ömer Eşki, projenin İzmir’in en güzel parklarından biri olacağını vurgularken, genç bisiklet tutkunları da güvenli ve eğlenceli bir sürüş alanına kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi’nin Yeşilova Mahallesi 4088 Sokak’ta 11 dönümlük alan üzerinde yapımına devam ettiği Bisiklet Performans Parkı projesi tamamlanmak üzere. Parkta sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olacağını vurguladı.

PUMP TRACK PİST, SOSYAL YAŞAM ALANI, GÜVENLİ SÜRÜŞ KEYFİ

İzmir’de bir ilk olma özelliği taşıyan pump track bisiklet parkuru, gençlerin ve sporcuların güvenli şekilde antrenman yapabilecekleri şekilde tasarlandı. Başkan Ömer Eşki, parkın hem mimari hem de işlevsel olarak dikkat çekeceğini belirterek şunları söyledi:

“Buraya İzmir’in en güzel parklarından birini yapıyoruz. Bisiklet performans parkı ve pump track pist düzenlemesiyle bu alan, dönemimizin en nitelikli projelerinden biri olacak. Tüm geometrik detayları, kullanıcıların güvenliğini sağlayacak şekilde tasarladık. Yakında çok eğlenceli bir park, Bornovalılar ve İzmirlilerle buluşacak. Açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

GENÇLERDEN TEŞEKKÜR: “ARTIK BAŞKA YERLERE GİTMEYECEĞİZ”

Yaşadığı mahallede bisikletiyle gezen genç sporcu Alperen Yılmaz, karşılaştığı Başkan Eşki’ye teşekkür ederek, “Park çok güzel oluyor, çok beğendim. Artık başka yerlere gitmemize gerek kalmayacak. Bisiklet tutkunları artık buraya gelecek. Emeğinize sağlık Başkanım” diye konuştu.

SINDIR’DAN PROJEYE TAM NOT

CHP’de üç dönem milletvekilliği yapan ve genel sekreterlik görevinde bulunan, aynı zamanda Bornova Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da Bisiklet Performans Parkı’nı ziyaret etti. Başkan Ömer Eşki ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Sındır, projeyi çok beğendiğini belirterek, “Bornova için çok özel bir yatırım. Gençlere yönelik bu tarz projeleri görmek gurur verici” dedi.