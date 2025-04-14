Bornova Belediyesi, hem vatandaşların hem de esnafın daha iyi koşullarda alışveriş yapabilmesi için pazaryerlerindeki bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkez Kapalı Pazaryeri ve Çamdibi Kapalı Pazaryeri’nin ardından Atatürk Mahallesi ve EVKA-3 Pazaryerleri de baştan aşağı yenilendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Atatürk Mahallesi Pazaryeri, özellikle kışın yağışlardan ve soğuktan, yazın ise güneşten korunmak amacıyla duvar örülerek tamamen kapalı hale getirilirken, tüm eksikler giderilerek pazar alanı daha kullanışlı hale getirildi.

EVKA-3 Pazaryeri'nde ise dökülen duvarlar sıvanıp boyandı, eskiyen demir korkuluklar yenilendi, tuvaletler daha hijyenik ve modern bir hale getirildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, pazaryerlerinde yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili olarak, "Pazaryerleri, sadece alışveriş yapılan alanlar değil; aynı zamanda Bornovalılar için birer sosyal buluşma noktası. Bu alanların modern, temiz ve konforlu olması bizim önceliklerimiz arasında. Esnafımızın daha iyi koşullarda satış yapmasını, vatandaşlarımızın ise rahat bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Yenilenen pazaryerlerinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti. Esnaflar, yeni düzenlemelerle hem kendi çalışma koşullarının iyileştiğini hem de müşterilerin daha rahat alışveriş yapabildiğini belirtti.