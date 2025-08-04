İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçedeki tüm pazaryerlerinde güvenliği artırmak ve kamusal alanları korumak için kapsamlı bir çalışma başlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de belediye ekipleri yalnızca zarar gören alanları onarmakla kalmadı, aynı zamanda ilçedeki tüm pazaryerlerini daha güvenli ve kontrollü hale getirmek için harekete geçti. Pazaryerlerinde yapılan çalışmaları yerinde gören Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kamusal alanlara yönelik saldırıların sadece belediyeye değil, tüm Bornovalılara yapıldığını ifade etti.

SALDIRININ ARDINDAN HIZLI MÜDAHALE

Geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi Pazaryeri'nde yaşanan saldırıda idari bölümler ve tuvaletler kullanılamaz hale gelirken, duvarlara çeşitli yazılar yazılmıştı. Bornova Belediyesi ekipleri olay sonrası hızlıca harekete geçerek pazaryerinin dört tarafını kapattı, kapıları yeniledi ve tüm alanı baştan aşağı boyayarak yeniden kullanıma hazır hale getirdi.

ÇAMDİBİ PAZARYERİ DE GÜVENCE ALTINDA

Aynı şekilde, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içinde yer alan kapalı pazaryeri ile Atatürk Mahallesi Pazaryeri’nde de giriş çıkışlar düzenlenerek pazar kurulmadığı günlerde halkın can ve mal güvenliği açısından kontrollü kullanım sağlandı. Yangın kapıları değiştirildi, sadece belirlenen günlerde açılacak şekilde yeni kapı sistemleri kuruldu.

BAŞKAN EŞKİ: “KAMUSAL ALANLARI BİRLİKTE KORUYACAĞIZ”

Pazaryerlerinde yapılan çalışmaları yerinde gören Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelip, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Kamusal alanlara yönelik saldırının sadece belediyeye değil, tüm Bornovalılara yapıldığını ifade eden Başkan Eşki, “İnönü Mahallesi’ndeki çirkin saldırının ardından hemen harekete geçtik. Ancak bu sadece bir onarım değil, yeni bir yaklaşımın başlangıcı oldu. Pazaryerlerimizi, sadece alışveriş yapılan alanlar olarak değil, kamusal güvenliğin parçası olan sosyal merkezler olarak görüyoruz. Tüm pazaryerlerimizde denetim, erişim ve güvenlik önlemlerini artırıyoruz. Bornovalı hemşerilerimizin huzuru her şeyden önce gelir” dedi.

TÜM İLÇEYE YAYILAN GÜVENLİK AĞI

Bornova Belediyesi, İnönü ve Atatürk Mahalleleri ile Çamdibi’nin ardından diğer tüm pazaryerlerinde de güvenlik ve onarım çalışmalarını yaygınlaştırdı. Giriş çıkışlar düzenleniyor, güvenlik kameralarıyla desteklenen sistemler kuruluyor ve vandalizme karşı caydırıcı önlemler alınıyor. Bornova Belediyesi ayrıca esnafla iş birliği içinde düzenli denetimler de yapıyor.