Bornova Belediyesi, 10 farklı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nde eğitim gören 3-6 yaş arası 500 çocuk için mezuniyet törenleri düzenleyerek katılım belgelerini dağıttı. Başkan Ömer Eşki, eğitim yatırımlarına ve merkez sayılarını artırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde eğitim gören 3-5 yaş arası minikler, eğitim yılının tamamlanmasıyla birlikte katılım belgelerini alarak ilk mezuniyet heyecanını yaşadı.

İlçenin10 farklı noktasındaki merkezlerde eş zamanlı düzenlenen törenlerde renkli anlar sahnelendi. Kendileri için hazırlanan özel hediyeler ve ikramlıklarla mutlu olan çocukların coşkusuna aileleri de ortakoldu. Anne ve babalar, çocuklarının bu tarihi anlarını cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

OYUNLA ÖĞRENEN ÇOCUKLAR GELECEĞE GÜVENLE ADIM ATIYOR

Bornova Belediyesi'nin Naldöken, Evka 3, Merkez, Mevlana, Serintepe, Pınarbaşı, Atatürk, Altındağ ve Doğanlar (2 noktada) mahallelerinde olmak üzere toplam 10 merkezle sürdürdüğü bu özel hizmet, çocukların erken yaşta sosyalleşmesini sağlıyor.

Uzman eğitmenlerin gözetiminde, haftada içi her gün yarım gün şeklinde eğitim alan minikler; psiko-motor, bilişsel, duygusal ve fiziksel becerilerini oyun grupları ve çeşitli materyaller eşliğinde geliştiriyor. Merkezler, çocuklara akranlarıyla birlikte güvenli bir sosyal ortam sunarken, düzenli kültürel geziler ve etkinliklerle de çocukların hayal dünyasını zenginleştiriyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların gelişimine ve ailelerin sosyal yaşamına katkı koyan merkezlerin önemine dikkat çekti. Çocukların yüzündeki tebessümün en büyük motivasyon kaynakları olduğunu belirten Başkan Eşki, 'Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerimiz, miniklerimizin yalnızca güvenli ve eğlenceli bir ortamda öğrenmesini sağlamıyor; aynı zamanda onları geleceğe hazırlayan güçlü birer yuva oluyor. Çocuklarımız burada uzman eğitmenlerimizle nitelikli vakit geçirirken, annelerimiz ve ailelerimiz de çocuklarını güvenle emanet ederek kendilerine zaman ayırabiliyor. Bornova'da her çocuğun eşit ve nitelikli şartlarda büyümesi için bu merkezlerimizin sayısını artırmaya ve eğitim yatırımlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Mezuniyet heyecanı yaşayan tüm evlatlarımızı ve onlara destek olan fedakar ailelerimizi yürekten kutluyorum.' diye konuştu.