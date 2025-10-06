İzmir Bornova Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Bornova Kitap Günleri, 10 gün boyunca Büyükpark'ta kitapseverlerle buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Kitap Günleri'nin finalinde oyuncu Tamer Levent, yazar Pelin Batu ve Solo Türk eski pilotu Yusuf Kurt sahne aldı. Söyleşiler, imza günleri ve atölyelerin yanı sıra çocuklar ve kadınlara özel etkinliklerle renklenen Kitap Günleri, kültür ve sanat dolu bir atmosferde sona erdi.

Türkiye'nin en uzun soluklu kitap organizasyonlarından biri haline gelen etkinlikte 463 yazar ve 63 kitabevi, İzmirliler ile bir araya geldi. Etkinliğin son iki gününde sahneye çıkan oyuncu Tamer Levent, yazar Pelin Batu ve Solo Türk eski pilotu Yusuf Kurt, büyük ilgi gördü.

'SANATA EVET, ÖZENLE ÇALIŞIN'

Homeros Sahnesi'ndeki etkinliklerde Cumartesi günü sahne alan oyuncu Tamer Levent, 'Sanata Evet' başlıklı söyleşisinde, 'Hangi işi yaparsanız yapın mutlaka özenle yapın,' diyerek dinleyicilere ilham verdi. Aynı gün gerçekleşen Pelin Batu söyleşisi ise şiirler, öyküler ve Haluk Çetin'in gitarıyla seslendirdiği şarkılarla renklendi.

UÇMAK MI, OTOMOBİL KULLANMAK MI?

Pazar günü gerçekleşen etkinlikte ise Solo Türk eski pilotu ve yazar Yusuf Kurt, mesleğine duyduğu tutkuyu anlatarak, 'Hayal gücü her şeydir. İşimi büyük mutluluk ve gururla yaptım,'dedi. Kurt, dinleyicilerden gelen soruları yanıtlarken, uçak kullanmanın otomobil kullanmaktan daha kolay olduğunu söyleyerek salonda tebessüm yarattı.

10 GÜN BOYUNCA KÜLTÜR, SANAT VE YAŞAM DOLU ETKİNLİKLER

26 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında süren Kitap Günleri'nde, İlber Ortaylı, Sunay Akın, Buket Uzuner gibi önemli yazarlar da okurlarıyla buluştu.

Etkinlikte imza günleri, söyleşiler, paneller, konferanslar ve şiir dinletilerinin yanı sıra; kadınlara yönelik yoga, pilates ve yemek atölyeleri, çocuklara özel kukla gösterileri, zeka oyunları, el sanatları, resim, fotoğrafçılık ve masal okuma atölyeleri düzenlendi.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA, KİTAPLA, SANATLA VE DÜŞÜNCEYLE NEFES ALIYOR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri'nin artık Bornova'nın kültürel kimliğinin önemli bir parçası haline geldiğini belirterek, 'Kitap Günleri sadece bir fuar değil; fikirlerin, duyguların, sanatın ve yaşamın buluşma noktası. Bornova, kitapla, sanatla ve düşünceyle nefes alıyor. Bu birliktelik, kentimizin kültürel enerjisini büyütüyor.' diye konuştu.