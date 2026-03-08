İzmir Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Kent Söyleşileri'nin şubat ayı konuğu şair ve yazar Aydın Şimşek oldu. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Büyük Şairler, Büyük Aşklar ve Bilinmeyenler' başlıklı söyleşi, edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi.

İZMİR (İGFA) - Söyleşide, Türk ve dünya edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan Nazım Hikmet, Vladimir Mayakovski ve Ahmed Arif ele alındı.

Aydın Şimşek, bu büyük şairlerin yalnızca eserlerini değil; aşklarını, hayal kırıklıklarını, sürgünlerini ve çoğu zaman bilinmeyen yönlerini de dinleyicilerle paylaştı.

Şiirin yalnızca estetik bir üretim değil, aynı zamanda bir direniş ve varoluş biçimi olduğuna dikkat çeken Şimşek, büyük şairlerin hayatlarındaki aşkların, eserlerine nasıl yön verdiğini örneklerle anlattı.

Katılımcılar, anlatılan anekdotlar ve şiirlerden yapılan alıntılarla zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

MÜZİKLE BAŞLAYAN EDEBİYAT YOLCULUĞU

Söyleşi öncesinde kanun virtüözü Namık Sağlam ve gitarist Mehmet Kılınç sahne alarak kısa bir müzik dinletisi sundu.

Klasik ve çağdaş ezgilerin harmanlandığı performans, geceye zarif bir başlangıç yaptı ve salonu dolduran izleyicileri edebiyat yolculuğuna hazırladı.

Programın kolaylaştırıcılığını üstlenen İbrahim Aktaş, yönelttiği sorularla söyleşiyi derinleştirirken; katılımcıların da sürece aktif olarak dahil olmasını sağladı.

YOĞUN İLGİ, UZUN ALKIŞ

Her ay farklı bir konu ve konukla düzenlenen Kent Söyleşileri, bu ay da büyük ilgi gördü. Salonun tamamına yakınının dolduğu etkinlikte, dinleyiciler söyleşi sonunda Aydın Şimşek'i uzun süre alkışladı.

'Büyük Şairler, Büyük Aşklar ve Bilinmeyenler' başlıklı buluşma, Bornova'da edebiyatın yalnızca okunan değil, paylaşılan ve birlikte yeniden keşfedilen bir değer olduğunu bir kez daha gösterdi.