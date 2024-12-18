Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Cumhuriyet Kazanımları ve Kadın Hakları Paneli,” Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Moderatörlüğünü Kadın Adayları Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Banu Önkol’un yaptığı panelde, Türkiye'nin önde gelen siyasetçi, hukukçu, akademisyen ve aktivistleri bir araya geldi.Panelde, kadın haklarının Cumhuriyetle birlikte nasıl şekillendiği, kazanımların korunması ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin konuşmaları dikkat çekti.

Gülizar Biçer Karaca: "Cumhuriyet, bir kadın devrimidir"

Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyetin kadınların toplumsal hayata eşit bir birey olarak katılmalarını sağlayan en büyük devrim olduğunu belirtti. Karaca, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet, benim gibi bir köy çocuğunu pamuk tarlalarından alıp Meclis Başkanvekilliği koltuğuna taşıyan bir devrimdir. Bu, sadece kadınların değil, özgürlük ve eşitlik için mücadele eden tüm yurttaşların eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, toplumsal gelişim ve çağdaşlaşma için kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulamıştır”

Ömer Eşki: “Cumhuriyetin temellerinde kadınların emeği var”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise Cumhuriyetin kadınlar sayesinde güçlendiğini belirterek, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin inşasına kadar kadınların verdiği emeğin altını çizdi: Başkan Eşki,“Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu kadınları, silah taşıyarak, cepheye yiyecek ve su götürerek mücadeleye destek verdi. Cumhuriyet sonrasında da toplumun yarısını oluşturan kadınların eğitim ve siyasette daha fazla yer alması için çaba harcanmıştır. Ancak bugün hâlâ kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasını sağlamamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mücadelede üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

Kadın hakları mücadelesi devam ediyor

Panelde İzmir Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği Başkanı Fatma Uğuz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Tamtürk, Elit Lions Kulübü Başkanı Sevgi Demirci, Avukat Şule Pınar Arık ve Uzman Psikolog Ferhat Yılmaz da kadın haklarının günümüzdeki durumu ve yapılması gerekenler hakkında konuşmalar yaptı. Kadınlara yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve eğitimin önemi gibi konular masaya yatırıldı.