Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıdaya erişim için gece denetimlerini sürdürüyor. Hijyen ve mevzuat kontrolü yapılan denetimlerin, 7/24 esasıyla il genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gece denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde gıda işletmeleri; hijyen koşulları, ürünlerin muhafazası, izlenebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından titizlikle incelendi.

Yetkililer, güvenilir gıdanın temini ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerin yalnızca gündüz saatleriyle sınırlı olmadığını belirterek, 7 gün 24 saat esasına göre il genelinde denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: RSS