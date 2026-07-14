Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'ndeki yurt binalarının yeniden yapımı için ihale süreci başlatıldı. Proje, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen İstanbul Dirençlilik Projesi kapsamında hayata geçirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde bulunan yurt binalarının yeniden yapımı için ihaleye çıktı.

İhale, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen İstanbul Dirençlilik Projesi (IRP) kapsamında gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde Avcılar ilçesindeki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde yer alan yurt binaları anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yeniden inşa edilecek.

İPKB tarafından yapılan duyuruya göre ihale, Dünya Bankası'nın satın alma düzenlemeleri doğrultusunda 'Teklif Vermeye Çağrı - Ulusal Pazar Yaklaşımı' yöntemiyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak firmalar kapalı zarf usulüyle teklif sunacak.

Tekliflerin, 13 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00'e kadar İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin Üsküdar'daki merkezine teslim edilmesi gerekiyor. Elektronik ortamda teklif kabul edilmeyecek.

İhaleye ilişkin teknik şartlar, yeterlilik kriterleri ve başvuru detaylarına İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebileceği bildirilirken, İstanbul Dirençlilik Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, deprem riski taşıyan kamu yapılarının daha güvenli ve dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi hedeflendi.