İzmir'de Bornova Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sunduğu Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde (BELGEM) düzenlenen Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Çamdibi'ndeki BELGEM binasının bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, aileleri ve öğretmenler unutulmaz bir gün yaşadı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de şenliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu, 'Çocuklarımız mutluysa hepimiz mutluyuz' diyerek çocukların yaşamına dokunmanın önemine dikkat çekti.

Şenlik boyunca çocuklar dans gösterileri sergileyip şarkılar söylerken, aileler de gurur dolu anlar yaşadı. Etkinliğin finalinde öğrencilerin hazırladığı özel koreografi eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okunması büyük alkış aldı. Katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, BELGEM ailesi dayanışma ve mutluluk dolu bir bahar günü geçirdi.

Şenlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM'in kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını belirterek eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Daha önce yaklaşık 2 bin öğrenciye hizmet veren BELGEM'in bugün 6 binin üzerinde öğrenciye ulaştığını ifade eden Başkan Eşki, yeni dönem hedeflerini de paylaştı.

BELGEM Dershanesi'nin kapasitesi ve niteliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Eşki, 'Daha önce iki bin öğrenci vardı. Şimdi altı bin küsur öğrencimiz var. Bir de buraya gelen öğrencilere ders materyalleri, kitap ve test kitleri vermek istedik; onu da başardık. Burada bir kantin açtık. Yakında, Bornova'nın birçok yerinde: Altındağ'da, Bornova merkezde, Evka 4, İnönü ve Atatürk Mahallelerinde şubeler açacağız' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ GÜLDÜĞÜNDE HEPİMİZ MUTLU OLUYORUZ'

Konuşmasında bir baba olarak yaşadığı duyguları da paylaşan Başkan Eşki, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirterek, 'Ben de iki çocuk babasıyım. Hepimizin en kıymetlileri çocuklarımız. Dün akşam kızım geceyi hastanede geçirdi. Eşimle sabaha kadar onun bir sıkıntısını yaşadık. Nasıl ki çocuklarımızın yüzü güldüğünde hepimiz mutlu oluyorsak, nasıl ki onların yüzü asık olduğunda hayattaki hiçbir şeyin tadı olmuyorsa; ne belediye başkanı olmanın ne de herhangi bir insan ya da günde onlarca çocuğa bakan bir doktor olmanın, kısacası ne olduğunuzun hiçbir önemi yok. Çocuklarımız mutlu oluyorsa hepimiz mutluyuz. Ülkenin de o şehrin de çocukları mutlu oluyorsa bütün aileler mutlu.' ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin çocukların hayatına dokunmak için çalıştığını vurgulayarak, 'Biz de o yüzden dokunabildiğimiz kadar çocuğumuza dokunmaya, eğitimde oluşturabildiğimiz kadar fırsat eşitliği yaratmaya, onlara verebileceğimiz en kaliteli eğitimi, en çok materyali sunmaya ve onlarda en çok tebessümü nasıl oluşturabiliyorsak onun için çalışıyoruz.' dedi.