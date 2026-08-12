İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi bölgesinde yürütülen büyük asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçe genelinde konforlu ve modern bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla başlattığı yol yenileme ve asfalt serim çalışmalarına Çamdibi bölgesinde hız kesmeden devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi 5122 Sokak'ta yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

KİLİT PARKE TAŞLARI GİDİYOR, KONFORLU ASFALT GELİYOR

Çamdibi sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği kilit parke taş kaldırımlar ve yollarla ilgili şikayetleri çözüme kavuşturmak için harekete geçen Bornova Belediyesi, bölgeyi baştan aşağı yeniliyor. Toz, çamur ve deformasyon yaratan eski taş kaplamalar sökülerek yerine uzun ömürlü ve sürüş konforu yüksek sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

'DAHA YOLUMUZ VAR, ÇOK İŞ YAPACAĞIZ'

Saha incelemesi sırasında Çamdibi halkına seslenen ve çalışmalardaki kararlılıklarını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu açıklamalarda bulundu:

'Çamdibi'ndeki sokak çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Bölge genelinde toplam hedefimiz tam 282 sokağı asfaltla buluşturmaktı. Şu an itibarıyla 15'inci sokağımızın asfalt serimini bitirmek üzereyiz. Önümüzde daha uzun bir yol var, Bornova için daha çok iş yapacağız. Ancak ne olursa olsun, ısrarla vatandaşlarımıza verdiğimiz bu sözü tamamlayacağız. Çamdibi halkının buradaki eski kilit parke taş yollardan ciddi bir şikayeti vardı. Seçim döneminde bu sorunu neticelendirip yerine konforlu asfalt getireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün ısrarla sözümüzün takipçisiyiz ve Çamdibi halkına verdiğimiz sözü tutacağız.'