İzmir'de Bornova Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde temizlikten zabıtaya, veteriner hizmetlerinden kesim alanlarındaki denetimlere kadar pek çok alanda kapsamlı önlemler alındı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bayram öncesi Arefe Günü Işıkkent’teki kurban satış alanını ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurban satış ve kesim alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Eşki, ilgili tüm müdürlüklerin bayram süresince sahada olacağını belirterek, “Bayram süresince ekiplerimiz görev başında olacak. Temizlikten zabıtaya, veterinerlik hizmetlerinden fen işlerine kesim alanlarındaki hijyen uygulamalarına kadar her alanda titizlikle çalışıyoruz. Bornovalı hemşehrilerimin bayramını şimdiden kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum.” dedi.

TEMİZLİK, DENETİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ 7/24 GÖREVDE

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kurban atıklarını vatandaşların talepleri doğrultusunda özel konteynerlerle toplayacak.

Kurban kesim alanlarında ise kireçleme çalışmaları yapılacak. Bayram boyunca temizlik çalışmaları sabah 07.00 ile gece 23.00 arasında iki vardiya halinde devam edecek.

Kesim alanlarında veteriner hekimler bayram süresince hazır bulunacak.

Zabıta ekipleri ise sokak aralarında yapılacak uygunsuz kesimlerin önüne geçmek amacıyla yoğun şekilde denetim yapacak.