İzmir Bornova Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Bornova Arama Kurtarma Ekibi (BORKUT) kurdu.İZMİR (İGFA) - 30 kişilik ekip, AFAD iş birliğiyle Nisan ayında başlayacak eğitimlerle birlikte deprem, yangın ve sel gibi afetlere müdahale edecek. Başkan Ömer Eşki, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, BORKUT’un Bornovalılar için güvenli bir gelecek sağlayacağını belirtti.

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve büyük yıkımlara yol açarken, 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen deprem de kentin deprem gerçeğiyle yüzleşmesini sağlamıştı. Son günlerde Ege Denizi’nde sıkça hissedilen sarsıntılar, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gösterdi. Bornova Belediyesi, yangın, sel ve diğer afetleri de göz önüne alarak, arama kurtarma çalışmalarında etkin rol oynayacak Bornova Arama Kurtarma (BORKUT) ekibini kurdu.

Afetlere karşı 30 kişilik uzman ekip

Nisan ayında AFAD ile başlayacak eğitimlerle çalışmalar hız kazanacak. 30 kişilik ekipte yerbilimci, inşaat mühendisi, şehir plancısı, psikolog, hemşire ve teknik personel yer alıyor. Afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında hızlı ve etkili müdahaleyi amaçlayan BORKUT ekibi, Bornova’da olası afetlere karşı güçlü bir hazırlık sürecinin parçası olacak.

Başkan Ömer Eşki: "Afetlere hazırlıklı olmak hayati öneme sahip"

İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Kahramanmaraş ve İzmir depremleri ile Ege Denizi’nde son günlerde meydana gelen depremler, afetlere karşı daha dayanıklı bir kent oluşturma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı. Bornova Belediyesi olarak, yalnızca binaları değil, insan hayatını koruyacak çalışmalara da odaklanıyoruz. BORKUT ekibi, afet anında hızlı müdahalede bulunarak Bornovalılara güvenli bir gelecek sunacak. AFAD iş birliğiyle yürüteceğimiz eğitim süreciyle ekibimizi en iyi şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.