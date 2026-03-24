Edirne'nin Keşan ilçesi Türk siyasi ve toplumsal hafızasının en tartışmalı figürlerinden biri olan Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan 'Çatlı' filminin bölge galasına ev sahipliği yaptı. CineBendis sinema salonlarında düzenlenen ve biletleri günler öncesinden tükenen gösterim, sadece bir film izletisi değil, aynı zamanda 29 yıllık bir hukuk ve hakikat mücadelesinin görsel ilanı niteliğindeydi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Abdullah Çatlı'nın hayatını, ailesini ve özellikle ASALA terör örgütüne karşı yürüttüğü gizli operasyonları konu alan 'Çatlı' filmi, Keşan'da düzenlenen görkemli bir gala ile görücüye çıktı. Gökçen Çatlı, 'Bu film bizim için vav gibi eğilip tarihe verilmiş milli bir selamdır' dedi.

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran, 1996'daki Susurluk kazasıyla Türkiye gündemini sarsan Abdullah Çatlı'nın yaşam öyküsü, Keşan CineBendis sinemalarında düzenlenen gala ile beyaz perdeye taşındı. Galaya; Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı, kızları Gökçen ve Selcen Çatlı, İstekler Group Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İstek, Avukat Aybike Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı.

GÖKÇEN ÇATLI: '29 YILLIK MÜCADELENİN İLK GÖRSEL ADIMI'

Babasının vefatından bu yana geçen 29 yılı bir 'hakikat mücadelesi' olarak tanımlayan Gökçen Çatlı, galada yaptığı duygusal konuşmada, 'Bu film sadece bir sinema yapımı değil, bizim aile olarak yürüttüğümüz mücadelenin stratejik bir parçasıdır. Babamın devletle olan ilişkisini, ülkücü kimliğini ve bir baba olarak evindeki halini nesnel bir tutumla yansıtmaya çalıştık. Burada bu filmi izlemek için toplanan kalabalık, aslında bu mücadeleye verilen sessiz bir destektir. Bu yol cüret ve cesaret ister.' dedi.

Annesi Meral Çatlı'ya çiçek takdim eden Gökçen Çatlı ise, filmin vizyona girdiği ilk üç günde gördüğü büyük ilgiden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Milli takımın eski savunma oyuncusu Vedat İnceefe, futbol kariyerinin ardından 52 yaşında kamera karşısına geçerek Abdullah Çatlı karakterine hayat verdi. İnceefe, rolüne hazırlanma sürecinin zorluklarına dikkat çekti.

İstekler Group Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İstek, gala sonrası yaptığı değerlendirmede, filmin sanatsal kalitesinden öte tarihi bir belge niteliği taşıdığını vurguladı. İstek: '1996'daki o meşhur kazadan sonra karanlıkta kalmış birçok meselenin bu filmle daha şeffaf bir şekilde tartışılacağına inanıyorum. Keşan halkının bu yoğun ilgisi, tarihimize sahip çıkma arzusunun bir göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Gala sonunda izleyicilerle buluşan film ekibi, uzun süre alkışlandı. Avukat Aybike Şimşek de organizasyonun başarısına dikkat çekerek, bu tür sanatsal etkinliklerin Keşan'ın sosyal hayatına kattığı değere vurgu yaptı.