İzmir Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği Korosu, 20. yüzyıl aşıklık geleneğinin büyük ozanı Aşık Veysel'in türküleri, şiirleri ve yaşam öyküsünün sahneye taşındığı anlatımlı bir konserle sanatseverlerle buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve ASEV Türk Halk Müziği Eğitmeni Dr. Ali Hikmet Gökçen yönetimindeki dev koro, profesyonel enstrüman ekibinin eşliğinde sahne aldığı performansıyla büyük beğeni topladı. Konserde, Aşık Veysel'in hayatından kesitler sunulurken, ozanın kendi sesinden şiirlerinin yer aldığı video gösterimleri de izleyiciyle paylaşıldı. Gecenin açılışı ise 'Havalanma Telli Turnam' ve 'Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana' türküleriyle yapıldı.

Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen, açılış konuşmasında geceye verdikleri destekten dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu'na ve belediye personeline teşekkürlerini iletirken Aliağa'ya daha büyük ve donanımlı bir kültür merkezi kazandırılması yönündeki beklentisini de dile getirdi.

Başkan Serkan Acar: 'En Büyük Hayalim Aliağa'ya Büyük Bir Kültür Merkezi Kazandırmak'

Konser sırasında sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen'e teşekkür çiçeği takdim etti. Ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 'Türk Halk Müziği Koromuz, büyük halk ozanımız, aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi. Bu güzel akşamı bizlere yaşatan koromuza, onlara eşlik eden saz sanatçılarımıza, gecenin mimarı Ali Hikmet Gökçen'e ve koromuzu yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde çocuklarımla yaptığımız bir söyleşide de ifade etmiştim; en büyük hayalim Aliağa'ya gerçek, bize yakışan, büyük bir kültür merkezi kazandırmak.'

Gecenin ilerleyen bölümünde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk ve Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu da sahneye çıkarak koronun son türküsüne eşlik etti.

Konserde 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ile Duygu Dolu Final

Yaklaşık iki saat süren ve Aşık Veysel'e ait 11 eserin seslendirildiği konser, izleyicilerin de hep bir ağızdan eşlik ettiği 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ile unutulmaz bir finalle sona erdi.