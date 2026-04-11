'Bilecik Yaşayan Miras Şöleni'nin açılışı 10 Nisan Cuma günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

BİLECİK (İGFA) - Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan, yaşayan mirasımızın parçası geleneksel el sanatlarımızı desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan 'Bilecik Yaşayan Miras Şöleni' başladı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine; Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi katıldı.

Halk Dansları ekibinin gösterisi ile açılışı yapılan törende konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer yaptığı konuşmada, 'Bilecik; köklü tarihi, zengin kültürü ve asırlardır yaşatılan değerleriyle geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kuran önemli bir şehirdir' dedi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan, tabiat güzellikleriyle öne çıkan ve köklü geçmişiyle dikkat çeken bu şehrin, kültürel mirasımızın en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu belirten Vali Sözer, kentin tarihi misyonunun altını çizdi.

Yaşayan Miras Şöleni'nin kültürel değerlerimizi yaşatmak, geleneklerimizi geleceğe taşımak ve bu zenginliği yeni nesillerle buluşturmak adına son derece kıymetli bir adım olduğunu belirten Vali Sözer, ''el sanatlarından geleneksel oyunlara, sahne sanatlarından kültürel etkinliklere kadar pek çok değerin bu şölen çatısı altında bir araya geldiğini ifade ederek, bu buluşmanın milletin hafızasını diri tutan önemli bir buluşma noktası olacaktır'' açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, geleneksel değerlerin modern dünyadaki yerine ve kültür turizminin küresel yükselişine dikkat çekerek, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi verdi. Terzi; ''Yaşayan Miras Şöleni aslında iyiliğe, güzelliğe, köklerimize ve geleneklerimize dair çok keyifli bir farkındalık projesidir' dedi. Gençleri ve toplumun her kesimini ataların geçmişte gerçekleştirdiği ritüellerle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Terzi, 'Şimdi de bu nesillerin hem sanat hem de günlük yaşam alanında bu uygulamaları nasıl birleştirebileceği üzerine çalışıyoruz' diye konuştu.

Eski ismi Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü olan birimin yapısını ve çalışma sistemini güncellediklerini vurgulayan Terzi, 'Artık geleneksel diye tabir ettiğimiz spor, gastronomi ve sanat gibi alanların tamamını önce bugüne taşımak, sonra da yarınlara aktarmak üzere faaliyet gösteren bir yapı haline geldik' ifadelerini kullandı. Kültürel etkinlikler tarafında ise Şölenler, Kültür Yolu Festivalleri ve Hacıbektaş etkinlikleri gibi etkinlikleri yapan iki önemli aks üzerine oturmuş bir genel müdürlüğü yürütmeye gayret ediyoruz'' dedi.

Bilecik Valisi ve beraberindeki heyet programın ardından El Sanatları Stantlarında sanatçıların performanslarını izledi. Protokol daha sonra Geleneksel Çocuk Oyunları Alanı ve Türk Süsleme Sanatları Sergilerinin açılışına katıldı.

DOLU DOLU FESTİVAL

Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni'ne ilk kez ev sahipliği yapan Bilecik'te Şölen kapsamında; Cam İşçiliği, Sedefkârlık, Lüle Taşı İşlemeciliği, Örgü Cebe Yapımı, Alem Yapımı, Ahşap Baskı/ Yazmacılık, Çarpana Dokuma, Bez Dokuma, Bıçakçılık, Cam Boncuk Yapımı, Ahşap Oyuncak Yapımı, Baston Yapımı, Şimşir Kaşık Yapımı, Naht, Çömlekçilik ve Mücevher Sadekarlığı gibi geleneksel el sanatlarımızın usta temsilcileri, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtıyor.

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal envanterine kayıtlı 12 unsur ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 20 sanatçı bulunan Bilecik'te, Şölen kapsamında geleneksel el sanatları ve sanatçıları da yer alıyor. 13 ilden toplam 40 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısının katıldığı ve birçok sanat dalının tanıtılacağı Bilecik Yaşayan Miras Şöleni, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Şölen kapsamında Çömlekçilik alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı Çömlek ustalarının katılımıyla 'Anadolu'nun Çömlekçileri Bilecik'te' buluşması düzenlendi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Söz konusu etkinlik kapsamında, çeşitli illerden Çömlekçilik alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı Çömlek ustaları Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan ayrı bir alanda kendileri için özel olarak hazırlanan stantlarda, ürettikleri ürünlerini sergileyerek meraklılarıyla buluşturuyor.

Şölen süresince Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının farklı birçok etkinliğinin yanısıra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi; İbrahim Atalar'ın Osmanlı kıyafetleri ve günlük yaşayışını konu alan Deri İşleme Sergisi ile Türk süsleme sanatçıları Emre Özdemir'in Hüsn-i Hat ve Büşra Sayi Çelik'in Ebru sergilerine de ev sahipliği yapıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Şölen'de çocuklara yönelik olarak; Karagöz sanatçısı Sibel Tomaç (Hayali Kibele) Karagöz ve Kukla gösterisiyle çocuklarla bir araya geliyor. Mangala, Seksek, Dokuztaş gibi geleneksel çocuk oyunlarının yer aldığı alanlarda, Şölen kapsamında minik ziyaretçileri geleneksel çocuk oyunlarıyla tanıştırıyor.

Yaşayan Miras Şöleni kapsamında, ülkemizin tanınmış sanatçılarından Ekin Uzunlar bu akşam Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz halk konseri sanatseverlerle buluşacak.