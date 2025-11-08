İzmir Aliağa Şakran'da çocukların zeytin üreticiliğinin tüm aşamalarını öğrenmeleri ve zeytinin değerini kavramaları amacıyla düzenlenen Hasbi Şengül İlkokulu Geleneksel Zeytin Kırma Şenliği bu yıl 6. kez gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Şenliğe; İzmir Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Güven Demirağ, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, öğrenciler, öğretmenler, veliler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilciler, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik boyunca öğrenciler, zeytinciliğin her aşamasını deneyimleyerek hem eğlendi hem de üretim sürecini yakından tanıma fırsatı buldu.



ZEYTİNİ SANATLA BULUŞTURDULAR

Öğrendiklerini sanatla birleştiren öğrenciler, zeytin temalı resimler yaptı ve bu eserler düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenlik kapsamında ayrıca zeytin yarışmaları da düzenlendi. Yarışmalarda bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilen öğrenciler arasında dereceye girenler ödüllerini aldı.



ZEYTİN ŞENLİĞİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Şenlik programında açılış konuşmasını Zeytin üreticisi Mehmet Şengül yaptı. Ardından Hasbi Şengül İlkokulu Öğretmenlerinin hazırladığı halk oyunları gösterisi ve Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi sergilendi. Gösterilerin ardından Zeytin Kırma ve Zeytinyağı Kalite Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İki yarışmada üçüncü olan öğrencilere ödüllerini Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, ikinci olan öğrencilere ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, birinci olan öğrencilere ödüllerini Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney takdim etti.



ALİAĞA KAYMAKAMI ZEKERİYA GÜNEY: 'ŞAKRAN'DA HEP BİRLİKTE ZEYTİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ödül töreni sonra Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney şenlikte emeği geçenlere teşekkür ederken şunları söyledi: 'Evlatlarımızın yapmış olduğu çok güzel bir etkinlikle bir araya geldik. Şakran, zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir bölge. Evlatlarımızın da zeytin yetiştiriciliğinde zeytinyağı üretiminde hayatın içinde olması son derece önemli. Kadim bir meyve olan zeytin ağacını hep birlikte bu bölgede üretmeye devam edeceğiz. Bu şenliği gerçekleştirenlerin emeklerine sağlık'