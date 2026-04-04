Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat'ın Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Genç, Işıklar'a 1 Haziran'da otobüs seferi başlatacaklarını, altyapıyı da önümüzdeki yıl yenileyeceklerini müjdeledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat'ın Işıklar Mahallesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Genç'e Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, partililer ve Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Alişan Bayram eşlik etti. Mahalle muhtarı İbrahim Okumuş ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Genç, 'Işıklar mahallemiz önemli bir beldemizdi. İl başkanlığı dönemimizde bu güzel topraklara merhum milletvekilimiz Mustafa Cumur ve emektar Hasan Tahsin başkanımızla güzel hizmetler yaptık. İstiyoruz ki bu toprakların bir evladı olarak mahallelerimize daha fazla değer katalım. Vatandaşlarımızın, ulaşım, altyapı ve diğer bütün sorunlarına el atalım. Hep beraber güzel hizmetler yapmayı Allah bize nasip etsin' dedi.

ALTYAPIYI YENİLEYECEĞİZ

Başkan Genç, şunları söyledi: 'Burada otobüs sorunumuz var, daha önce beldeydi ve otobüsü vardı. Şimdi ise Düzköy otobüsü ve ilçe belediyesi çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Haziran'da Işıklar'a otobüs seferini başlatacağız. Bir de mahallemizin altyapısını yenilememiz lazım. Düzköy'ün kanalizasyonuna Işıklar'ın kanalizasyonunu bağlayalım diye bir düşüncemiz var; onun projesini çalışıyoruz. Oraya ilave 15 Milyon TL'lik daha yatırım yapacağız. Bunu programımıza aldık. Kanalizasyonu komple yenileyeceğiz ve oraya bağlayacağız, oradan da terfi ile atık su arıtmaya gidecek. İçme suyu şebekesini de seneye komple yenileyeceğiz. Ayrıca Akçaabat Belediyesi ile koordine halinde kaldırımları, Işıklar'ın merkezini ve anayolunu komple yenileyeceğiz. Ara mahalle yollarımızı da programlı bir şekilde ele alacağız.'

KAYABAŞI'NI DEVRALIYORUZ

Işıklar'a bağlı Kayabaşı Yaylası'nın bölgenin en güzel yaylalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Genç, 'Kayabaşı'na Kurtdüzü'nden bağlanan 5 kilometrelik yolu kuru beton programımıza aldık. Kayabaşı Tabiat Parkı'nı devralıyoruz. Kayabaşı şenliklerini de bu sene daha güzel bir şekilde yapacağız' diye konuştu.