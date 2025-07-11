İzmir Alaçatı’nın gözde mekanı Cahide Alaçatı, yaz sezonunu sesi ve sahne enerjisiyle milyonların kalbini fetheden Berkay konseriyle açtı. Günler öncesinden tüm rezervasyonların tükendiği gecede Berkay, gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Sahneye adım attığı andan itibaren enerjisiyle izleyenleri büyüleyen Berkay, geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemeyi sevdiği özel parçaları da seslendirdi. Dinleyicilerin her anına eşlik ettiği performans, alkışlarla gece boyunca temposunu hiç düşürmedi.

Cahide Alaçatı’nın eşsiz atmosferiyle birleşen Berkay’ın performansı, yazın en iddialı eğlencelerinden birine imza attı.

Görkemli sahne şovu, özel repertuvarı ve performansıyla Berkay, izleyenlerden tam not aldı.

Berkay kendisini dinlemeye gelenler arasında olan Türk Futbolunun deneyimli Teknik Direktörlerinden Yılmaz Vural’a mikrofon uzatarak beraber şarkı söyledikleri anlar alkış aldı.

Cahide Alaçatı, yaz boyunca Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlamaya devam edecek.