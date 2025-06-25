İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fuarcılık şirketi İZFAŞ, 3-6 Haziran 2026 tarihlerinde Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Avrupa ve dünya genelinden 300’ün üzerinde sektör temsilcisini ağırlayacak olan etkinlik, İzmir’in uluslararası görünürlüğünü artırarak fuarcılıkta büyük bir prestij sağlayacak.İZMİR (İGFA) - Fuarlar kenti İzmir, 2026 yılında Avrupa fuarcılık sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fuarcılık şirketi İZFAŞ, 3-6 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek bu etkinlikle, Avrupa ve dünya genelinden 300’ün üzerinde fuar alanı işletmecisi, organizatörü ve servis sağlayıcı firmanın üst düzey temsilcilerini İzmir’de buluşturacak. Daha önce 1966 ve 1974 yıllarında da İzmir’de düzenlenen konferans, kentin fuarcılık ve kongre merkezi olma vizyonuna önemli bir katkı sağlayacak.

İZMİR’E PRESTİJ VE İVME KATACAK

UFI Avrupa Konferansı, fuarcılık sektöründe profesyonel ağ oluşturma, bilgi paylaşımı, pazarlama fırsatları ve yeniliklerin takip edilmesi açısından kritik bir platform olarak öne çıkıyor. Paneller, atölyeler ve iş birliği görüşmelerinin yapılacağı etkinlik, Türkiye ve İzmir için fuarcılıkta büyük bir ivme ve prestij yaratacak. Konferans, aynı zamanda kentin uluslararası görünürlüğünü artırarak yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak.

SELANİK’TE DUYURULDU

İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İZFAŞ yetkilileri ve Türkiye’den sektör profesyonellerinden oluşan bir heyet, 4-7 Haziran 2025 tarihinde Selanik’te düzenlenen UFI Avrupa Konferansı’na katıldı. Etkinlikte, 2026 yılında konferansa İZFAŞ’ın ev sahipliği yapacağı resmen duyuruldu ve tüm katılımcılar İzmir’e davet edildi.

Selanik’teki konferansta, “Dünya Ticaret Savaşlarının Avrupa Fuarlarına Etkisi” başlıklı panele konuşmacı olarak katılan Tuğçe Cumalıoğlu, ABD’nin Çin’e uyguladığı yüksek vergilerin tetiklediği küresel ticaret savaşlarının Avrupa ve Türkiye’deki fuarlara olumlu yansımalarını değerlendirdi.