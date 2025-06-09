İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağır ekonomik koşullarla mücadele eden yurttaşların nefes almasını sağlamak için hayata geçirdiği İZMAR marketlerinin dördüncü şubesini Bornova Çamdibi’nde hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yurttaşların sağlıklı ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla alması için hizmete sunduğu İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) şubelerine bir yenisi daha eklendi.

Bornova Çamdibi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde kurulan İZMAR, yurttaşların yoğun ilgisiyle kapılarını açtı.

Geniş ürün yelpazesiyle kâr amacı gütmeden satış yapan İZMAR mağazalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, Halk Ekmek ile Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su, tek çatı altında uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılıyor.

Yurttaşların güvenli ve uygun fiyata temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayan İZMAR’da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da alışveriş yaptı.

İZMAR Marketlerden Sorumlu Birim Müdürü Peri Tosun Karagöz, şu ana kadar açtıkları mağazalarda çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Yurttaşların çok memnun olduğunu anlatan Peri Tosun Karagöz, “Ekonominin kötü olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yurttaşlar piyasaya göre yüzde 20-30’lara varan oranların altında ürün alıyor. Ürünlerimizden çok memnunlar” diye konuştu.

İZMAR MAĞAZALARININ SAYISI ARTIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işletilen ve ağır ekonomik şartlar altında geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşların ev ekonomisine katkı sunan marketler, kısa süre önce Karabağlar Bozyaka, Menemen Ulukent ve Gaziemir’de hizmete girmişti.

Önümüzdeki süreçte Bornova Doğanlar, Kemeraltı Balıkçılar ve Karşıyaka Girne’de yeni İZMAR şubeleri devreye girecek. Ardından Buca ve Gültepe semtlerinde İZMAR’ların açılmasının planlandığı kaydedildi.