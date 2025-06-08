Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın “Uzak Pazarlar Stratejisi” kapsamında Avustralya’ya düzenlediği ticaret heyetiyle ihracatını katladı.İZMİR (İGFA) - 2024-2025 sezonu başında 30 bin kilometre yol kat ederek Avustralya’ya sektörel ticaret heyeti düzenleyen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, bu pazarda büyük bir başarı yakaladı. Birlik, Avustralya’ya ihracatını yüzde 143 artırarak 2,6 milyon dolardan 6,4 milyon dolara yükseltti.

Türkiye genelinde ise Avustralya’ya zeytinyağı ihracatı yüzde 162 artışla 1,7 milyon dolardan 4,6 milyon dolara, sofralık zeytin ihracatı yüzde 85 artışla 787 bin dolardan 1,45 milyon dolara ulaştı. Siyah zeytin ihracatı yüzde 94 artarak 1,19 milyon dolara, yeşil zeytin ihracatı yüzde 50 artarak 261 bin dolara, prina yağı ihracatı ise yüzde 280 artışla 338 bin dolara yükseldi.

AVUSTRALYA PAZARINDA YÜZDE 20 PAY HEDEFİ

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, Avustralya’nın sofralık zeytin ithalatını ağırlıklı olarak Yunanistan’dan, zeytinyağı ithalatını ise İspanya’dan yaptığını belirtti.

Yıllık 200 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ithalatı yapan Avustralya’ya 40 milyon dolar ihracat hedeflediklerini ifade eden Uygun, 2-5 Eylül 2024’te düzenlenen ticaret heyetinin bu başarıda büyük rol oynadığını vurguladı. Uygun, “Dünya zeytinyağı rekoltesi rekor kırsa da ihraç fiyatları yüzde 50’den fazla düştü, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı yüzde 39 azaldı. Böylesi bir dönemde Avustralya’daki başarımız çok kıymetli. yüzde 20 pazar payı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

KANADA’YA YENİ TİCARET HEYETİ

Öte yandan Birlik olarak başarıyı sürdürmek için 8-13 Eylül 2025’te Kanada’nın Toronto şehrine “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlemeye hazırlandıklarını duyuran Başkan Uygun, Kanada pazarında da benzer bir başarı hedeflediklerini belirterek, “İhracatçılarımızı bu yeni fırsat için aramıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.