İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ, Sakız, Midilli, Sisam (Samos), İstanköy (Kos) ve Rodos'a yönelik feribot biletlerini dijital platform üzerinden satışa sundu. Vatandaşlar, bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden Ege adalarına hızlı, güvenilir ve kolay şekilde bilet alabiliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in denizle kurduğu bağı güçlendirmeye devam eden İZDENİZ, kent içi deniz ulaşımındaki deneyimini turizm odaklı hizmetlerle destekliyor.

'Rotanı Seç, Ege Adalarını Keşfet' sloganıyla duyurulan hizmet kapsamında vatandaşlar, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Fethiye ve Ayvalık çıkışlı rotalar üzerinden Sakız, Midilli, Sisam (Samos), İstanköy (Kos) ve Rodos'a yönelik biletlerini satın alabiliyor. İZDENİZ, bu hizmeti 'İzmir İZDENİZ Turizm Seyahat Acentası' unvanı ve 13757 belge numarasıyla TÜRSAB'a kayıtlı seyahat acentası aracılığıyla yürütüyor. Böylece Ege adalarına seyahat etmek isteyen yolculara, mevzuata uygun, güvenilir, erişilebilir ve pratik bir bilet satış kanalı sunuluyor. Yolcular, farklı rotalara ait sefer seçeneklerini tek platform üzerinden inceleyerek kendilerine en uygun bileti seçebiliyor.

KEYİFLİ BİR SEYAHAT DENEYİMİ SUNUYOR

Ege'nin kültür, tarih, doğa ve denizle iç içe rotalarını keşfetmek isteyenler için bilet.izdeniz.com.tr, feribot bileti satın alma sürecini hızlı ve kolay hale getiriyor. Kullanıcılar, dijital platform üzerinden seyahat planlarını oluşturabiliyor ve adalara uzanan rotalar için bilet işlemlerini kısa sürede tamamlayabiliyor. İZDENİZ, bu hizmetle yalnızca ulaşım seçeneklerine erişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İzmir'in deniz turizmi potansiyeline de katkı sunuyor. Denizle yaşayan bir kent olan İzmir'den Ege adalarına uzanan bu hizmet, yolculara keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor. Sakız, Midilli, Sisam, İstanköy ve Rodos feribot biletleri için bilet.izdeniz.com.tr adresi ziyaret edilebilir. Detaylı bilgi için 0501 535 35 35 numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilir.