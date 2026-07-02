Bursa Giresun Federasyonu'nun geleneksel hale getirdiği 29. Otçu Göçü Yayla Şenliği, 3-5 Temmuz tarihleri arasında Büyükorhan ilçesindeki Görecik Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 30 bin kişinin katılımının beklendiği festivalde Karadeniz kültürü, müzik, horon ve yöresel lezzetlerle üç gün boyunca yaşatılacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Giresun Federasyonu tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen Geleneksel Otçu Göçü Yayla Şenliği, 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Büyükorhan ilçesindeki Görecik Yaylası'nda kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Marmara Bölgesi'nin en büyük yayla festivalleri arasında gösterilen organizasyona Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir ve Türkiye'nin birçok ilinden, ayrıca yurt dışından gelecek misafirlerle birlikte yaklaşık 30 bin kişinin katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez Görecik Yaylası'nda düzenlenen festival, doğal yapısı ve geniş etkinlik alanıyla bu yıl da aynı noktada gerçekleştirilecek. Daha önce uzun yıllar Keles Kocayayla'da yapılan organizasyon, yeni adresinde büyümeye devam ediyor.

Yoğun katılım öncesinde festival alanında kapsamlı altyapı çalışmaları tamamlandı. Bölgede iletişim sorunu yaşanmaması için GSM vericileri kurulurken, temiz su ve atık su altyapısı tamamen yenilendi. Yapılan çalışmalarla kamp yapacak ziyaretçiler için daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuldu.

HORON, KONSER VE YÖRESEL KÜLTÜR BİR ARADA

Üç gün sürecek festival boyunca birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Organizasyonda horon gösterileri, geleneksel kuş dili tanıtımları, Giresun'a özgü yöresel lezzetler, el sanatları stantları, geleneksel kıyafet tanıtımları ve her yaştan ziyaretçiye yönelik kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festivalin temel amacı ise Karadeniz'in asırlık Otçu Göçü geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olacak.

AKTAŞ: 'OTÇU GÖÇÜ BİRLİK VE KARDEŞLİĞİN SİMGESİDİR'

Bursa Giresun Federasyonu Başkanı Üzeyir Aktaş, Otçu Göçü'nün yalnızca bir festival değil, önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek tüm vatandaşları Görecik Yaylası'na davet etti.

29 yıldır bu geleneği yaşattıklarını ifade eden Aktaş, Görecik Yaylası'nın artık sadece Giresunluların değil, tüm Bursalıların ortak buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Festival alanındaki altyapının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirten Aktaş, katılımcıların iletişim sorunu yaşamadan, doğayla iç içe güvenli ve konforlu bir festival geçireceklerini ifade etti.

Yaklaşık 30 bin kişinin katılımının beklendiğini dile getiren Aktaş, 'Otçu Göçü; birliktir, kardeşliktir, kültürdür. Tüm hemşehrilerimizi, Karadeniz kültürünü merak eden vatandaşlarımızı ve doğaseverleri 3-5 Temmuz tarihlerinde Görecik Yaylası'na bekliyoruz.' dedi. Karadeniz kültürünü Bursa'da yaşatacak olan 29. Otçu Göçü Yayla Şenliği'nin, Büyükorhan ve Görecik Yaylası'nın tanıtımına, bölge turizmine ve yerel ekonomiye de önemli katkı sağlaması bekleniyor.