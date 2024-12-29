İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, hafta içi yolcu gemisi seferlerinde düzenlemeye gidiyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) onayıyla yapılan yeni sefer programı 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Yeni yılda Göztepe ve Karantina iskeleleri yenileniyor, deniz taksi ve yeni yolcu gemileri geliyorİZMİR (İGFA) - Yeni yılla birlikte Göztepe ve Karantina iskeleleri tadilata alınıp yenilenecek. Tadilat süresince bu iskelelerden hizmet verilemeyecek.

Alımı yapılacak deniz taksiler ve düşük yolcu kapasiteli gemilerin Göztepe ve Karantina’ya hizmet vermesi planlanıyor.

Körfez içi toplu ulaşım hizmeti veren İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yeni yılda hafta içi yolcu gemisi sefer programında düzenlemeye gidiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) onayıyla yapılan ve 1 Ocak 2025’ten itibaren hayata geçecek düzenlemeler şöyle olacak:

Karşıyaka - Konak hattında; Hafta içi 07.05 - 09.05 ve 15.55 - 19.35 saatleri arasında 20 dakikada bir sefer yapılacak.

Bostanlı - Konak hattında; Hafta içi 07.10 - 09.50 ve 15.50 - 19.30 saatleri arasında 20 dakikada bir sefer yapılacak.

RİNG SEFERLERİ BAŞLIYOR

Bostanlı-Konak ve Karşıyaka-Konak hatlarında hafta içi 19.55’ten sonraki seferler birleştirilecek. Yolcu gemileri Bostanlı-Karşıyaka-Konak iskeleleri arasında ring şeklinde hizmet verecek. Aynı şekilde Bostanlı-Alsancak-Pasaport ve Karşıyaka-Pasaport-Alsancak hatlarında hafta içi sabah ve akşam yoğun saatler dışındaki seferler, Bostanlı-Karşıyaka-Alsancak-Pasaport olarak birleştirilecek.

Bostanlı-Karşıyaka-Alsancak-Pasaport ring hizmetinde hafta içi 10.05 - 16.05 ve 19.10 - 21.10 saatleri arasındaki sefer sıklığı 60 dakikadan 30 dakikaya; 21.10 - 22.40 saat aralığındaki sefer sıklığı ise 60 dakikadan 45 dakikaya düşürülecek.

GÖZTEPE VE KARANTİNA İSKELELERİ YENİLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yılla birlikte Göztepe ve Karantina iskelelerini tadilata alacak. Özellikle Göztepe İskelesi’nin taşıyıcı sisteminde ve çatısında meydana gelen deformasyonların, can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi. Eskiyen ve yıpranan iskeleler yenilendikten sonra tekrar hizmete alınacak. Bu süreçte; Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina ve Üçkuyular-Göztepe-Pasaport-Alsancak seferlerine ara verilecek.

DENİZ TAKSİLER VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ GEMİLER GELİYOR

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, yeni düzenlemelerin, tüm hatlarda yolcu istatistikleri ışığında, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması prensibi dahilinde yapıldığını söyledi. Göztepe ve Karantina iskelelerinin yenileneceğini belirten Marım, “Bu iskelelerimizi kullanan hemşehrilerimize hizmet vermek için deniz taksi ve düşük yolcu kapasiteli gemiler almayı planladık. Bunların alımına yönelik çalışmalar ihale aşamasına geldi. Bu süreçte, eskiyen ve yıpranan Göztepe ve Karantina iskeleleri tadilata alınacak, yepyeni görünüme kavuşacak. Bu iskeleleri kullanan hemşehrilerimiz, tadilat süresince, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda çalışan Konak Tramvayı’nı, İzmir Metrosu’nu ya da ESHOT otobüslerini tercih edebilir. Hizmeti daha da geliştirme yönündeki çalışmalarımız için anlayış göstereceklerine inanıyoruz” diye konuştu.