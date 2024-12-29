Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde bir vatandaşa daha verdiği sözü yerine getirerek yüzlerin gülmesine vesile oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde vatandaşlara serdiği sözleri yerine getirerek Osmangazililerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

31 Mart Yerel Seçimleri’nden zaferle ayrılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başlamasının ardından Güler Ertük’e verdiği sözü unutmadı. Güler teyzenin ve ailesinin soğuk kış günlerinde doğalgaz ile ısınması için gerekli girişimleri yapan Başkan Aydın, 2024 yılı bitmeden ailenin doğalgaz sıkıntısını çözüme kavuşturdu. Ertürk ailesinin evine doğalgaz bağlatan ve evin iç döşemesini de yaptıran Başkan Aydın, evde doğalgazın yanmaya başladığı ilk günde Güler teyzeyi ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ertürk ailesinin sıkıntısını gidermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Güler Ertürk ablamızla yollarımız, seçim döneminde İvazpaşa’da kesişmişti. O dönem Mollafenari’deki evine doğalgaz bağlatamayınca sitem etmişti. O gün söz vermiştik. Belki o zamanlar bize inanmamıştı, ama ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştı ve sonunda, yıl bitmeden, kovayla kül taşımaktan kurtulmuş oldular. Bir söz verdiğimizde, geç de olsa sözümüzü yerine getirmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Doğalgazın açıldığı ilk günde kendisini ziyaret ettik ve sağ olsun, çok da güzel hazırlık yapmış. Yeni yılda, annesiyle ve babasıyla birlikte, sağlık ve huzur içinde evlerinde oturmalarını diliyor, Bursagaz ile Fortes çalışanlarına, Mollafenari Mahalle Muhtarı Orhan Çile’ye ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Evlerine doğalgaz bağlandığı için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Güler Ertürk, “Erkan Başkanımızdan Allah razı olsun. 2024 yılı bitmeden evimize doğalgaz geldi. Başta Erkan Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.