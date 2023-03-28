İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, daha önce hedef aldığı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade etti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını söyledi. Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları parti içinde eleştirilere neden olduğu gibi destek verenlerinde olduğu konuşuluyor kulislerde.

İlkeli duruşunu koruduğunu savunan Ağıralioğlu, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti ve Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini ifade etti.

İYİ PARTİ "ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU" VURGUSU YAPMIŞTI

Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün yaptığı basın açıklamasında Ağıralioğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine, "Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; biz hedeflerinde, taahhütlerinde net ve şeffaf bir partiyiz. Altına imza attığımız metinlerin de sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilişkili olarak 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak hep birlikte kazanmak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapmak gibi bir hedefimiz vardır" demişti.

AĞIRALİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef almıştı.

"Biz umut olarak kurulmuş bu masada ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz" diyen Ağıralioğlu, "İktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, tahammülsüzlüğü iktidar olunca milletimiz için tehlike görüyorum. Kemal Bey'in adaylığının dayatmasına itiraz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ağıralioğlu, şunları söylemişti: "Güçlendirilmiş-İyileştirilmiş Parlamenter Sistem diye yola çıkılıp 'Güçlendirilmiş-İyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu' memleketin önüne sunuldu. Yüzde 25'i, yüzde 75'e dayatmak nedir? İktidara çözüm sürecinde kızdınız, şimdi iş nereye geldi? 'Bizde HDP var, sizde de HÜDA-PAR var.' Muhalefetin vazifesi 'Sen yaptın, ben yapmadım' demektir."