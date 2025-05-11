İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İznik’te planlanan sözde konsili “emperyal bir kalkışma” olarak nitelendirerek, Bartholomeos ve iktidara sert tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İznik’te düzenlenmesi planlanan sözde konsil etkinliğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi öncülüğündeki protestoda konuşan Türkoğlu, “Bu kadim topraklar Türk milletinin alın teriyle yoğrulmuş, şehit kanıyla mühürlenmiştir. Din kisvesi altında entrika çevrilemez. Bu, alenen egemenliğimizi hedef alan emperyal bir kalkışmadır” dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “Konstantinopol Ekümenik Patrikliği” unvanıyla Lozan Antlaşması’nı hiçe saydığını savunan Milletvekili Türkoğlu, bu girişimin Sevr’i yeniden canlandırma ve İstanbul’u “Konstantinopol” olarak tanıtma çabası olduğunu belirtti. “Bu millet, tapusuna uzanan elleri yüz yıl önce kırdığı gibi bugün de kıracaktır” diye konuştu.

Milletvekili Türkoğlu, iktidarın sessizliğini de eleştirerek, Gökçeada ve Bozcaada’nın ilhakı için Atina’da düzenlenen konferanslara, Papa ve Bartholomeos’un İznik’teki “Yeni Roma” söylemlerine ve ABD Başkanı’na verilen sembolik mesajlara dikkat çekti. Ayrıca, Ukrayna Barış Konferansı’nda Bartholomeos’un devlet temsilcisi gibi davranmasını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tepkisizliğini sorguladı: “Bartholomeos kimi temsil etti? Hangi hakla Türkiye adına söz aldı?”

“LOZAN TÜRK MİLLETİNİN ONURUDUR”

Fener Rum Patrikhanesi’nin Vatikan benzeri bir yapıya dönüştürülmek istendiğini öne süren Türkoğlu, “Bartholomeos, Türk topraklarında devlet içinde devlet rolüne soyunuyor. İznik bahanesiyle İstanbul’a göz dikiliyor. Ancak Türk milleti ayakta!” dedi.

Türkoğlu, Bartholomeos, Papa ve iktidara, “Haddinizi bilin! Bu milletin sabrını daha fazla sınamayın. Bu ihanete karşı biz varız!” sözleriyle seslenerek, “Allah bu milleti gafillerden korusun” temennisinde bulundu.