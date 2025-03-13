İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sinema Kulübü, sinemaya ilgi duyan öğrencileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren ilk Sinema Zirvesi’ni düzenledi. 12-13 Mart 2025 tarihlerinde, İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşen Zirve, sinemanın farklı alanlarında uzmanlaşmış önemli isimleri ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Sinemaseverler ve sinema dünyasında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat sunan etkinlik, akademisyenlerden sektör profesyonellerine, oyunculardan teknik uzmanlara kadar geniş bir yelpazede konuşmacılara ev sahipliği yaptı.

Zirvenin Konuşmacıları: * Ezel Akay (Yönetmen)

* Cengiz Bozkurt (Oyuncu)

* Erkan Kolçak Köstendil (Oyuncu)

* Gökçe Kaan Demirkıran (Belgesel Sinemacı)

* Aslı Ildır (Sinema Yazarı)

* Serdar Öngören (Ses Tasarım Uzmanı)

* Seda Kanburoğlu (Pitching Uzmanı)

* Hakan Palioğlu (Renk Uzmanı)

İTÜ Sinema Zirvesinde sinema sektörünün önde gelen isimleri, sinema sanatı ve sektördeki dinamikler üzerine deneyimlerini paylaştı, üniversite öğrencisi katılımcılarına ilham vererek, yeni bakış açıları kazandırdı.

İTÜ’de ilk Sinema Zirvesi

İTÜ Sinema Kulübü’nün Düzenlediği İlk Zirve Asya Yılmaz başkanlığındaki İTÜ Sinema Kulübü; sinema kültürünü üniversite öğrencileri arasında yaygınlaştırmayı ve geleceğin sinemacılarına yol göstermeyi amaçlayan bir öğrenci topluluğu olarak faaliyet gösteriyor. Kulüp Yönetim Kurulu ve tüm tüm kulüp üyelerinin uzun zamandır büyük özveriyle hazırlandığı bu ilk Sinema Zirvesi, İstanbul’daki üniversitelerin sinemaya ilgi duyan öğrencileri için önemli bir buluşma noktası oldu.