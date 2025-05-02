Bor Holding bünyesinde faaliyet gösteren elektrikli araç şarj ağı işletmecisi Estasyon, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrikli Araç Takımı’na (ITUEV) sponsor olarak yerli mühendislik çözümlerine ve sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine katkı sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Estasyon Proje ve İş Geliştirme Direktörü Nuri Karadeniz, Bor Holding Pazarlama ekibi ile birlikte, ITUEV’in 10. yılı kapsamında düzenlenen “10. Yıl Araç Tanıtım Etkinliği ve Ödül Töreni”ne katılarak ITUEV’e destek verdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, üniversite-sanayi iş birliğini yansıtan güçlü bir buluşma oldu.

Etkinlikte, ITUEV Takımı'nın bugüne kadarki başarı hikayesi katılımcılarla paylaşılırken, takımın yerli ve özgün tasarımlı elektrikli araçları “Full Charge” ve “Cereyan” da ilk kez geniş katılımla tanıtıldı.

Estasyon tarafından desteklenen İTÜ Elektrikli Araç Takımı, yerli elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü bir rol üstleniyor. Estasyon’un bu sponsorluk desteği, teknik eğitimin uygulamalı projelerle pekiştirilmesine ve genç mühendislerin sektöre hazırlanmasına katkı sağlıyor.

Estasyon’un sponsorluk desteği dolayısıyla, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Estasyon Ekibi’ne bir teşekkür plaketi takdim etti.