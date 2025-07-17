Ticaret Bakanlığı, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler için yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete’de duyurdu. Yeni düzenlemeler, ithalat süreçlerini ve gözetim uygulamalarını güncelleyerek daha etkin bir denetim sağlamayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 27 Ocak 2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı tebliğde güncellmeye gitti.

Buna göre, özellikle fotovoltaik (solar) modül ve paneller ile fotovoltaik hücreler (GTİP 8541.42.00.00.00 ve 85.41) gibi ürünlerin ithalatına yönelik gözetim uygulamalarının usul ve esasları yeniden düzenlendi. Değişiklik, yayımı takip eden 60’ıncı gün yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Aynı tarihte yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde ise GTİP 3818.00.10.00.00 ve 3818.00.90.00.00 kodlu eşyaların ithalatında uygulanan gözetim süreçlerini güncellendi. Söz konusu tebliğ, ithalat işlemlerinde daha şeffaf ve etkili bir denetim mekanizması oluşturmayı amaçladı.

Her iki tebliğde de gözetim belgesi talepleri, Gümrükler Tek Pencere Sistemi üzerinden Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde veya e-Devlet platformu aracılığıyla elektronik imza ile yapılacağı kaydedildi.

Gözetim belgeleri 6 ay geçerli olacak ve gümrük kıymetine ilişkin hükümleri etkilemeyecek.