Down sendromlu öğrencilerin objektifinden Karatay'ın farklı noktalarını yansıtan 'Benim Gözümden Karatay' fotoğraf sergisi, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı. Sergide toplam 87 fotoğraf sanatseverlerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi ve Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu destekleriyle hazırlanan 'Benim Gözümden Karatay' adlı fotoğraf sergisi, Ulubatlı Hasan Kafe Karatay'da sanatseverlerle buluştu.

Dünyaya sevgi dolu bir pencereden bakan özel öğrencilerin çektiği fotoğraflarda, Karatay'ın farklı bölgelerinden kareler yer aldı.

Toplam 87 fotoğrafın sergilendiği projede, özel bireylerin hayata bakışı ve yaşadıkları şehre dair gözlemleri sanat aracılığıyla ziyaretçilere aktarıldı. Sergi, duygusal anlara sahne oldu.

Proje öğretmenleri İsmail Tuna ve Mustafa Perçin rehberliğinde hazırlanan sergide, öğrenciler Mustafa Çalışkan, Gülsema Akbulut ve Harun Efe Türk'ün çektiği fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Serginin açılışına Hasan Kılca, Turan Kayacılar, Soner Selçuk Tekeli, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

'ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN GÖZÜNDEN KARATAY'A BAKIYORUZ'

Açılışta konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özel bireylerin sosyal ve kültürel hayatın içinde aktif rol almasının önemine dikkat çekti. Kılca, bu tür projelerin hem farkındalık oluşturduğunu hem de öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkardığını söyledi. Çocukların yalnızca fotoğraf çekmediğini, aynı zamanda hayata nasıl baktıklarını ve yaşadıkları şehri nasıl hissettiklerini gösterdiklerini belirten Kılca, 'Fırsat verildiğinde çok güzel işlere imza atılıyor. Özel bireylerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda daha fazla yer almalarını önemsiyoruz' dedi.

Etkinlikte konuşan öğrenci velileri ve proje öğretmenleri de projeye destek veren Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti. Veliler, çocukların kendilerini ifade edebilmesi açısından serginin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Projenin yürütücülerinden öğretmen İsmail Tuna ise çalışmanın hem öğrenciler hem de aileler için çok değerli bir deneyim olduğunu belirterek, üç down sendromlu öğrencinin Karatay'ın farklı noktalarını kendi bakış açılarıyla fotoğrafladığını ifade etti. Tuna, ortaya çıkan karelerin büyük beğeni topladığını söyledi.