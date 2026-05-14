Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Âşık Mahzuni Şerif, türküleri ve yaşam öyküsüyle anıldı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu yaptığı konuşmada, 'Milli kültürümüzün en önemli unsurlarından birisi de musikimiz, türkülerimizdir. Âşık Veysel üstat bir sözünde, 'Türk'üz, türkü çığırırız.' der. Türküler olmasaydı Türkçe olmazdı.' dedi.

Gecede sahne alan Emrah Mahzuni de babasının eserlerini seslendirerek programa eşlik etti. Emrah Mahzuni, 'Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan, Başkan Yardımcısı Atila Bey ve benim can abim Kubilay Dökmetaş başta olmak üzere bu anma gecesinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.' diyerek programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKÜLER VE ANILAR AYNI SAHNEDE BULUŞTU

Programda Keçiören Belediye Konservatuvarı korosu ve müzisyenleri sahne aldı. Koro şefliğini İlkim Eylül İlk'in yaptığı gecede, Mahzuni Şerif'in hafızalara kazınan eserleri seslendirildi. 'Ey Erenler (Boşumuş)', 'Gözlerin', 'Mamudo Kurban', 'Halim Yaman Böyle (Bırakmıyor)' gibi sevilen türküler salonu dolduran vatandaşlar tarafından da hep bir ağızdan söylendi.

Programda, Mahzuni Şerif'in 'manevi oğlum' dediği Kubilay Dökmetaş da sahne alarak onun hayat hikâyesini, sanat yaşamını ve unutulmaz anılarını davetlilerle paylaştı. Ayrıca Dökmetaş ile Mahzuni Şerif'in yıllar önce birlikte gerçekleştirdiği televizyon programlarından kesitler dev perdeye yansıtıldı. Duygusal anların yaşandığı programda Mahzuni Şerif'in eserleri bir kez daha Keçiören'de yankılandı.