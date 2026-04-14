KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kuraklıkla mücadelede proaktif su yönetimi vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği stratejik projelerden birini daha tamamlamak üzere.

Başiskele'nin üst kotlarındaki doğal kaynak sularını içme suyu şebekesine kazandırmayı amaçlayan proje ile yılda 9 milyon metreküp ek su kapasitesi sağlanacak.

Büyük oranda tamamlanan 25 bin 692 metrelik içme suyu hattı sayesinde Yuvacık Barajı'nın yükü azalırken Kocaeli'nin içme suyu arz güvenliği daha da güçlenecek.



YUVACIK BARAJI'NIN YÜKÜ AZALIYOR



Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı günümüzde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla alternatif kaynakları devreye almaya devam ediyor.

Kocaeli'nin günlük yaklaşık 650 bin metreküplük içme suyu ihtiyacının 270 bin metreküpü Yuvacık Barajı'ndan karşılanırken kalan ihtiyaç ise alternatif su kaynaklarından temin ediliyor.

İSU'nun hayata geçirdiği arıtma tesisleri, içme suyu kuyuları, depo yatırımları, kaptaj çalışmaları, SCADA destekli otomasyon sistemleri ve kayıp-kaçakla mücadele projeleri, baraj üzerindeki yükün azaltılmasına önemli katkı sağlıyor.



9 MİLYON METREKÜPLÜK KAYNAK DEVREYE ALINIYOR



İSU Genel Müdürlüğü tarafından Başiskele ilçesi Yuvacık bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, üst kotlarda yer alan ve Yuvacık Barajı havzasına dâhil olmayan doğal kaynak suları modern altyapı sistemleriyle içme suyu şebekesine entegre ediliyor.

Proje kapsamında planlanan toplam 25 bin 692 metrelik içme suyu hattının büyük bölümü tamamlanırken, kalan kısmında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Doğantepe, Sultaniye, Camidüzü ve Serinlik mahallelerinde sürdürülen imalatların önemli bir bölümü tamamlandı.

Proje dahilinde 100 ila 400 milimetre çaplarındaki duktil borular ile 100 ila 700 milimetre çaplarındaki çelik borular kullanılarak güçlü ve uzun ömürlü bir altyapı sistemi oluşturuluyor.

Ayrıca altyapı kapsamında 6 adet prekast maslak yapısı ile 50 metreküp kapasiteli prekast içme suyu deposunun yapımı da tamamlanma aşamasına geldi.



GELECEĞİN SU YÖNETİMİ BUGÜNDEN PLANLANIYOR



İSU Genel Müdürlüğü, suyun stratejik ve ikamesi olmayan bir kaynak olduğu bilinciyle yerel kaynakları koruma ve verimli kullanma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

Yuvacık Barajı havzası dışında kalan doğal kaynakların sisteme kazandırılmasıyla şehrin içme suyu arz güvenliği güçlendirilirken iklim değişikliğine karşı da önemli bir adım atılıyor.



Su temininden arıtmaya, iletim hatlarından otomasyon sistemlerine kadar tüm süreçleri entegre şekilde yöneten İSU, çevreci altyapı yatırımlarıyla her damlayı korumayı esas alırken toplumda su tasarrufu bilincinin artırılması için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.