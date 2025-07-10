Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Türk bayrağı asıldı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği’nin ortak çalışmasıyla İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüye Türk bayrağı asıldı.

Bu anlamlı etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma faaliyetleri kapsamında düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne şanlı Türk bayrağımız asıldı. pic.twitter.com/CW4fUMTHGC— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 10, 2025

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyasından da yapılan paylaşımda, köprülerin şanlı Türk bayrağıyla donatıldığı belirtilerek, etkinliğin birlik ve dayanışma ruhunu yansıttığı vurgulandı.