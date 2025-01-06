İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, ocak ayı toplantısında bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) toplu taşıma sübvansiyonu son 6 yılda yüzde 2000 oranında artarak dikkat çekici bir büyüme gösterdi.

2018 yılında 1,7 milyar TL olan sübvansiyon miktarı, 2024 yılı itibarıyla 35,7 milyar TL’ye ulaştı.

Bu olağanüstü artış, toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilirliği için önemli bir destek sağlarken, aynı zamanda İBB’nin maliyetlerini de astronomik miktarda arttırdı.

İETT’NİN GİDERLERİ

İstanbul’un en büyük toplu taşıma kurumu olan İETT, günlük 832 hatta yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiriyor. Ancak artan akaryakıt maliyetleri ve diğer harcamalar, İETT’nin maliyetlerini ciddi oranda yükseltti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında sübvansiyon miktarını 2018 yılında 1,7 milyar TL’den 2024 yılında 35,7 milyar TL’ye çıkardı. Bu artış oranı yüzde 2 binlik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca, 0-4 yaş çocuklu annelere ve iş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği gibi sosyal projeler hayata geçirildi. İstanbul’un toplu taşıma ücretleri, diğer büyükşehirlerle kıyaslandığında hala daha düşük seviyede. Bu verilere göre, İstanbul’da artan maliyetlere rağmen İBB yönetiminin gayretleriyle toplu taşıma ücretleri düşük tutulmaya devam ediyor.

Ancak, maliyet artışları sürdürülebilirlik açısından ciddi bir risk oluşturmayı sürdürüyor.