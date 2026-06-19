Maltepe Belediyesi kreşlerinde eğitim alan öğrencilerin yılsonu gösterileri Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim alan 4-5 yaş aralığındaki minikler, öğretmenlerinin rehberliğinde birbirinden renkli gösterileriyle sahne aldılar.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'ne bağlı Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocuk Evi kreşlerinde eğitim alan 4-5 yaş aralığındaki öğrencilerin yılsonu gösterileri Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenmeye başladı. 17- 18 Haziran tarihlerinde organize edilen yılsonu gösterilerinde kreş öğrencileri müzik ve İngilizce öğretmenlerinin yönetiminde sahne aldı. Gösterime Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Nimet Karabulut, Şükrü Akçadağ, Maltepe Belediyesi Kreş Müdürü Nevin Ergen, kreş öğretmenleri, öğrencilerin velileri ve yakınları katıldı.

AKÇADAĞ: 'BUGÜN TAMAMLANAN SÜREÇ GELECEKTEKİ YAŞAMLARININ ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDANDIR'

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ, gösterinin açılışında yaptığı konuşmasında bugün burada bir eğitim dönemini daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Çocukların yaşamındaki ilk eğitim yılları; onların kişiliklerinin, sosyal becerilerinin ve geleceğe bakışlarının şekillendiği son derece önemli bir dönemdir. Bu nedenle kreşler ve okul öncesi eğitim kurumları, yalnızca çocukların vakit geçirdiği alanlar değil, aynı zamanda geleceğin temellerinin atıldığı alanlardır. Çocuklarımız için kreşler, evin sıcak ortamından çıkıp bir topluluğun parçası olmayı öğrendikleri ilk alanlardır. Burada paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi, farklılıklara saygı duymayı, arkadaşlığı, dayanışmayı ve birlikte üretmenin değerini anlarlar. Bu nedenle bugün tamamlanan süreç, aslında onların gelecekteki yaşamlarının önemli yapı taşlarından biridir' dedi.

Şükrü Akçadağ konuşmasında, ekonomik koşulların yarattığı eşitsizliklerden de bahsederek, belediyelerin bu konudaki sorumluluğuna dikkat çekti. Akçadağ, 'Bizler Maltepe Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini bir slogan olarak değil, somut bir sorumluluk ve toplumsal adalet meselesi olarak görüyoruz. Her çocuğun eşit imkânlara erişebildiği, potansiyelini özgürce geliştirebildiği bir kent yaratmak için de hep birlikte çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli yalnızca ekonomik yatırımlarla değil, çocuklara yapılan yatırımlarla atılır. Bir kreşe yapılan yatırım, aslında geleceğe yapılan yatırımdır. Bugün burada attığımız her adımın, yarının daha adil, daha demokratik ve daha aydınlık bir toplumunun inşasına katkı sunduğuna inanıyoruz. Değerli veliler, bir toplumu güçlü kılan şey, bireylerin tek başına elde ettiği başarı değil; birlikte üretme, birlikte paylaşma ve birlikte destek olma kapasitesidir. Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız değerler tam da bunlardır. Dayanışmanın rekabetten, paylaşmanın bencillikten, birlikte yaşamanın ayrışmadan daha güçlü olduğunu bilen nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, bu güzel günün gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, belediye çalışanlarımıza ve ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu mezuniyet heyecanını yaşayan tüm aileleri kutluyor, çocuklarımıza eğitim yaşamlarının bundan sonraki aşamalarında başarılar diliyor; hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum' diye konuştu.

MİNİKLER HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ

Programda öğrencilerin sene boyunca yaptıkları çalışmalara yer verilen slayt gösterisi yapıldı. Minik öğrenciler, bir yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Öğrenciler kovboy gösterisinden Anadolu Ateşi gösterisi ve halk oyunlarına, İngilizce şarkılardan çocuk şarkılarına ve potpuri gösterilerine kadar bir dizi etkinlikle hünerlerini gösterdi