İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Bölgesel İstihdam Ofisi ve Bakırköy Belediyesi iş birliğiyle, “Kadınlar Günü İş Fırsatları Buluşması” gerçekleştirildi. Çok sayıda firmanın katıldığı buluşmada iş arayan kadınlara istihdam imkanı sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - İstihdamı artırmak amacıyla iş arayan vatandaşlarla iş veren firmaları buluşturan İBB Bakırköy Bölgesel İstihdam Ofisi, Bakırköy Belediyesi ile anlamlı bir program gerçekleştirdi. Kadın istihdamını desteklemek amacıyla düzenlenen “Kadınlar Günü İş Fırsatları Buluşması”na farklı alanlarda çok sayıda özel sektör firması katıldı. İş arayan kadınların firma yetkilileriyle bire bir görüşme imkanı bulduğu programda, çalışma hayatına giriş süreci hakkında bir eğitim de verildi. Bakırköy Belediye Binası’nda gerçekleştirilen buluşmaya ilgi yoğundu.

“KADIN İSTİHDAMINA HER ZAMAN DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Programa katılarak hem firma yetkilileriyle ve iş arayan kadınlarla sohbet eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyemizin istihdam ofisiyle beraber kadın istihdamına yönelik başvuruları değerlendirdik. Yoğun da bir katılım vardı. Özellikle 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü öncesinde bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduk, kadın istihdamına her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“BU ORGANİZASYONDA BİZE DESTEK OLDUĞU İÇİN BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bakırköy Bölgesel İstihdam Ofisi Birim Sorumlusu Özgen Acar Bulut, organizasyonun verimli geçtiğini belirterek, “Bugün Kadınlar Günü özelinde Bakırköy Belediyesi ile bir iş birliği yaptık. Bölgesel istihdam ofisleri olarak 250.000'e yakın istihdamımızın %40'ını kadın istihdamı oluşturuyor. 10’dan fazla firmayla kadınlar bugün Bakırköy'de bir araya geldi ve çok yoğun bir katılımla karşılaştık. Kadın istihdamını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kadınlar Günü kapsamında bu organizasyonda bize destek olduğu için Bakırköy Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ KADINLARA BÖYLE BİR OLANAK SAĞLANDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Kadınlara istihdam alanlarının açılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Esma Nur Yalvaç, “Biz kadınlara böyle bir olanak sağlandığı için çok mutluyum. Normalde çalışan bir insanım ama çocuk olduktan sonra çalışamadım. Hem evde çalışabileceğimiz hem de dışarıda çalışabileceğimiz iş imkanları oluyor, burada o imkanları yakalama fırsatımız da oluyor. İstihdam alanlarının açılarak kadınlara destek verilmesi çok güzel bir şey. Burada bizimle çok ilgilendiler, bütün kadınlar da bundan faydalanmasını öneriyorum” diye konuştu.

“BURADA ÇOK CİDDİ BİR EMEK VAR”

Buluşmaya katılarak iş sahibi olmak için firmalarla görüşen Gülüm Güler ise şöyle konuştu: “Buraya geldiğinde çok organize bir sistem gördüm, çok ciddi bir emek var. Hizmetlerinden ötürü hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hem Bakırköy Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Eğitim de çok güzeldi, bilgilerimizi güncellemiş olduk. Uzun zamandır bir şeyler yapmıyordum, bu benim için iyi bir fırsat oldu.”

