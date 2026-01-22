İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için düzenlediği Spor Akademileri Sınavlarına Hazırlık Kursu'nu bu yıl da sürdürüyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitimlerle adayların yetenek ve fiziki yeterlilik sınavlarına profesyonel bir hazırlık süreciyle katılması hedefleniyor.

ADAYLARA ÜCRETSİZ HAZIRLIK FIRSATI

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslar; Polis Meslek Yüksekokulları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Bekçilik Sınavları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Millî Savunma Üniversitesi ile Spor Liseleri sınavlarına hazırlanan adayları kapsıyor. Aydın Örs Spor Salonu ile Yaşam Vadisi 3. Etap'ta gerçekleşen eğitimlere katılmak isteyen adaylar için başvurular, 30 Nisan 2026 tarihine kadar online olarak alınmaya devam edecek.