İstanbul Büyükşehir Belediyeesi, deprem riskine karşı kent genelindeki altyapıyı sağlamlaştırmak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla köprü güçlendirme çalışmaları kapsamında Kartal'daki D-100 Cevizli Kavşağı Araç Üst Geçidi'ndeki çalışmaları tamamlayarak, yapıyı depreme karşı güçlendirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kartal'daki D-100 Cevizli Kavşağı Araç Üst Geçidi'nde gerçekleştirilen güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Kartal ilçesinde, D-100 Karayolu üzerindeki önemli ulaşım noktalarından biri olan üst geçitte yürütülen çalışmalar hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de yapının uzun yıllar güvenli şekilde hizmet vermesi açısından önem taşıyor.

25 Şubat 2025 tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında köprüde betonarme mantolama uygulamaları yapılırken, elastomer mesnetler yenilendi ve genleşme derzleri değiştirildi.

Yapılan çalışmalarla birlikte üst geçidin taşıyıcı sistemi güçlendirilerek yapı güvenliği artırıldı. Projede fiziki ilerleme yüzde 100 seviyesine ulaşılarak imalatları tamamlandı.

İSTANBUL'UN ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Bu kapsamda tamamlanan köprü güçlendirme sayısı 7'ye ulaşırken, 7 köprüde çalışmalar devam ediyor. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla İstanbul'un ulaşım altyapısının daha güvenli ve dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.