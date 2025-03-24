İstanbul Valisi Davut Gül, emniyet teşkilatının Saraçhane’de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirterek, cami ve hazirelere zarar vererek, halkın kutsalına yönelik açık provokasyona tepki gösterdi. Vali Gül, vatandaşları da yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmalarını istedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma kapsamındaki tutuklamalarla birlikte Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüklerini belirtti.

Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir.Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler… pic.twitter.com/4vOViYpBdO— Davut GÜL (@gul_davut) March 23, 2025

"Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir" diyen Vali Gül, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" diye konuştu.